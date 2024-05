Podcast explica troca na Petrobras e detalha perfil da nova presidente

São Paulo

No dia seguinte ao anúncio da mudança na presidência da Petrobras, a estatal perdeu R$ 34,7 bilhões em valor de mercado —a queda nas ações da empresa puxou para baixo o resultado da Bolsa brasileira nesta quarta-feira (15). Analistas temem maior interferência do governo na política da estatal sob Magda Chambriard, indicada para o posto.

O anúncio da demissão de Jean Paul Prates da presidência da Petrobras aconteceu um dia após a divulgação do balanço do primeiro trimestre e em um momento de atenções voltadas para a tragédia climática no Rio Grande do Sul —inclusive por parte do governo federal.

Prates era alvo de fritura no governo, após desgastes com os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Silveira (Minas e Energia) envolvendo o pagamento de dividendos. A gestão dele também ficou marcada por uma nova política de preços da gasolina. Nesta quarta, ele se disse triste com a demissão e defendeu seu legado.

O episódio desta quinta-feira (16) do Café da Manhã explica a queda de Jean Paul Prates e a mudança na chefia da Petrobras. O repórter Nicola Pamplona conta o que esperar da nova presidente, Magda Chambriard, e analisa como o debate sobre a interferência do governo na política da empresa afeta o futuro da estatal.

