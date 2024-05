Podcast: os desabrigados no RS podem ser chamados de refugiados climáticos?

São Paulo

Enquanto a água não baixa definitivamente em boa parte do Rio Grande do Sul, a maior dificuldade é dar acolhida adequada e pensar na realocação dos mais de 600 mil desabrigados e desalojados pela tragédia climática.

A situação dessas pessoas pôs o Brasil no debate sobre refugiados climáticos —conceito criado no âmbito da ONU e que enfrenta controvérsia jurídica. No país, essa condição não existe na lei, mas, em meio à tragédia gaúcha, projetos foram apresentados no Congresso para, por exemplo, criar a Política Nacional de Deslocados Ambientais e Climáticos.

A discussão deve se acentuar em um cenário de eventos climáticos extremos mais frequentes. O número de deslocamentos forçados por essas catástrofes é três vezes o de guerras e violência, segundo a ONU. No ano passado, o Brasil ocupou o 6º lugar no ranking de pessoas que tiveram que sair de suas casas ou cidades devido a esses fenômenos.

O episódio desta segunda-feira (20) do Café da Manhã explica os conceitos de refúgio e deslocamento climático com Patricia Graziottin Noschang, professora de direito internacional da Universidade de Passo Fundo (RS) e coordenadora do projeto Balcão do Migrante e Refugiado. Ela também discute a situação de desalojados e desabrigados no Rio Grande do Sul e analisa que políticas podem dar respostas adequadas a esses grupos.

