Podcast explica o que diz a 'PEC das Praias' e por que ela gerou debate na internet

São Paulo

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira (3) que o governo Lula (PT) é contra qualquer projeto de privatização de praias públicas. Ele considerou positiva a repercussão que o tema ganhou nas redes sociais, com uma troca de ataques entre a atriz Luana Piovani e o jogador Neymar.

O bate-boca entre os dois começou após uma audiência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado recolocar na pauta uma PEC (proposta de emenda à Constituição) que permite privatizar terrenos da União na costa. Dias antes, a empresa de Neymar tinha anunciado parceria com uma construtora para empreendimentos no litoral do Nordeste.

A PEC foi aprovada na Câmara em fevereiro de 2022. O relator da proposta na CCJ do Senado, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), diz que o texto dará segurança jurídica a ocupantes dos chamados terrenos de marinha e aumentará a arrecadação. Mas ambientalistas apontam riscos à proteção ambiental em ecossistemas como mangues e restinga.



O episódio desta terça-feira (4) do Café da Manhã trata da PEC das praias com o repórter da Folha em Brasília Renato Machado. Ele conta os argumentos de quem defende e de quem critica o texto, explica o que mudaria com a aprovação e analisa o ambiente político em torno da discussão do projeto.

