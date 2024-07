Podcast analisa cenário para a eleição municipal após pesquisas do Datafolha

São Paulo

Uma rodada de pesquisas do Datafolha divulgadas na sexta-feira (5) sobre as eleições municipais mostrou um cenário incerto em São Paulo e Belo Horizonte e um quadro de liderança folgada no Recife e no Rio de Janeiro. Os levantamentos antecedem a largada oficial da campanha —no dia 20, começam as convenções em que os partidos indicarão os candidatos ao pleito de outubro.

Na capital paulista, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) aparecem empatados —mais quatro nomes compõem um segundo pelotão. No Rio e no Recife, a indicação é que os atuais prefeitos, Eduardo Paes (PSD) e João Campos (PSB), respectivamente, podem vencer no primeiro turno. E a capital mineira tem o cenário mais embolado, com os deputados estaduais Mauro Tramonte (Republicanos) e João Leite (PSDB) à frente.

A eleição municipal desperta interesses nacionais. O PT do presidente Lula e o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro criaram estratégias para aumentar o número de prefeitos eleitos —hoje, os campeões em prefeituras são PSD, MDB, PP e União Brasil, legendas que também querem mais capilaridade. Os quatro partidos, que têm ministérios no governo federal, buscam ganhar força política no Congresso e preparar o terreno para 2026.

O episódio desta segunda (8) do Café da Manhã conta como está o cenário para as eleições municipais deste ano antes do início oficial da campanha. Fábio Zanini, editor da coluna Painel, da Folha, discute o que sugerem os números mais recentes do Datafolha, analisa o papel que Lula, Bolsonaro e o centrão podem desempenhar no pleito e explica em que alianças será importante prestar atenção.

FOLHA NO WHATSAPP Acesse o canal Folha Podcasts e receba notícias da produção de áudio do jornal Para participar, clique aqui ou acesse a aba Canais no WhatsApp e digite Folha Podcasts no campo de pesquisa

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gabriela Mayer e Gustavo Simon, com produção de Carolina Moraes e Lucas Monteiro. A edição de som é de Raphael Concli