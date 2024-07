Podcast mostra como Paris se prepara para receber Olimpíadas e discute ameaças aos Jogos

São Paulo

Três anos depois de uma edição atípica por causa da pandemia de Covid-19, as Olimpíadas estão prestes a desembarcar em Paris, com a cerimônia de abertura marcada para 26 de julho, no rio Sena. A capital francesa vai ser o palco do reencontro dos Jogos com o público, que não pôde estar presente em Tóquio por conta das restrições sanitárias.

Desta vez, as principais preocupações dos organizadores são ameaças de terrorismo, a turbulência política vivida pela França e as guerras que envolvem grandes potências e se refletem no esporte —por exemplo, com a exclusão da Rússia e da Belarus do evento. Além disso, a promessa de despoluição do Sena para receber competições de triatlo e a maratona aquática ainda não está garantida a 20 dias da abertura.

O primeiro episódio especial do Café sobre os Jogos de Paris vai tratar da ebulição interna e externa no caminho das Olimpíadas. O programa ouve os jornalistas Marina Izidro, Demétrio Vecchioli e André Fontenelle, além da professora da USP Katia Rubio.

O episódio é apresentado pelo jornalista Daniel Castro, com edição de roteiro de Magê Flores e edição de som de Laila Mouallem. Lucas Leite colaborou na produção.