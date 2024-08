Podcast: como mortes de líderes do Hamas e do Hezbollah ampliam risco no Oriente Médio

São Paulo

O temor de uma nova escalada nos conflitos no Oriente Médio voltou multiplicado depois de dois ataques, em um intervalo de cerca de 10 horas, matarem um líder do Hezbollah no Líbano e um líder do Hamas no Irã.

Segundo o jornal The New York Times, o aiatolá Ali Khamenei ordenou uma retaliação direta contra Israel, a quem acusou pela ação que acabou com a morte de Ismail Haniyeh, que estava em Teerã para a posse do novo presidente do país. O chefe político do Hamas tinha retórica incendiária, mas atuava nos diálogos por um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Tel Aviv não assumiu a autoria da ação, e o premiê Binyamin Netanyahu se disse preparado para qualquer ameaça e ataque contra Israel. O ataque que matou Haniyeh gerou pedidos de contenção de líderes do Ocidente, e foi condenado por aliados de Teerã. Países que atuam na mediação do conflito em Gaza dizem que esses esforços serão comprometidos.

O Café da Manhã desta quinta-feira (1º) trata do novo risco de escalada no Oriente Médio. Igor Gielow, repórter da Folha, explica como a morte de líderes do Hamas e do Hezbollah mexe com a guerra na Faixa de Gaza e deixa mais longe a chance de um cessar-fogo.

