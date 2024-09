Bocas de Urna discute efeitos da cadeirada nas campanhas e nos debates

São Paulo

A agressão de José Luiz Datena (PSDB) contra Pablo Marçal (PRTB) durante o debate para a Prefeitura de São Paulo, na TV Cultura, as novas pesquisas Datafolha e os modelos dos debates eleitorais são alguns dos temas do podcast Bocas de Urna desta sexta-feira (20).

Será que uma cadeirada pode render dividendos eleitorais?

Mônica Bergamo, Patrícia Campos Mello e Marcos Augusto Gonçalves abrem o episódio analisando as novas pesquisas Datafolha sobre a corrida em São Paulo e no Rio de Janeiro, que foram divulgadas nesta quinta (19). Eles também discutem como as campanhas reagiram à cadeirada de Datena em Marçal e se as redes sociais colocam em xeque os debates na TV.

No segundo bloco, os jornalistas comentam a corrida eleitoral americana, com a repercussão da possível tentativa de atentado contra Donald Trump, o empate técnico entre o republicano e Kamala Harris e o que os americanos pensam sobre deportação de imigrantes.

O Bocas de Urna, que acompanha as eleições municipais brasileiras e a disputa presidencial americana, está disponível nas principais plataformas de áudio e tem novos episódios publicados às sextas-feiras.

O programa tem edição de som de Raphael Concli, produção de Lucas Monteiro e é coordenado pela editoria de Podcasts da Folha. A identidade visual é de Catarina Pignato.