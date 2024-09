Modo de Viver: quando começar a pensar sobre menopausa

São Paulo

A associação de ondas de calor com a menopausa virou clichê, mas existe um motivo para isso. Segundo um estudo americano de 2015, cerca de 85% das mulheres vivenciam sintomas associados à chegada da última menstruação.

Esse período, conhecido como climatério, compreende muito mais do que só a menopausa, que costuma ser um diagnóstico retroativo, depois de 12 meses sem menstruar. Vêm com ele instabilidade emocional, perda de memória, sensação de confusão mental, falta de libido, secura que afeta a pele, os cabelos e a vagina.

Para entender como lidar com as mudanças que esse período traz e que opções existem para tratar os sintomas, o quarto episódio do podcast Modo de Viver ouviu especialistas e pessoas que já passaram por isso.

Apesar de os médicos conhecerem a janela de idade em que se espera que esses sintomas apareçam, muitas mulheres são pegas de surpresa.

A repórter Bárbara Blum, apresentadora e produtora da série, conversou com a ginecologista Ana Valadares, da Comissão Nacional Especializada em Climatério da Febrasgo (Federação Brasileira de Ginecologia), e a endocrinologista Mônica de Oliveira, diretora do Departamento de Endocrinologia Feminina, Andrologia e Transgeneridade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Além disso, ouviu a história de uma mulher que sofreu com a menopausa muito antes do que esperava.

Modo de Viver é publicado às quartas-feiras e terá oito episódios. O primeiro deles falou sobre ansiedade, o segundo, sobre sono e o terceiro, sobre redes sociais.

A edição de som é de Laila Mouallem. A coordenação é de Victoria Damasceno, Magê Flores, Daniel Castro e Roberto de Oliveira, e a identidade visual, de Catarina Pignato. O projeto tem apoio da Libbs.

Capa Podcast Modo de Viver - Catarina Pignato