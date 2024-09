Podcast analisa o discurso de Lula na Assembleia-Geral e os limites da ONU

São Paulo

Sob pressão pelos incêndios em muitos biomas, o presidente Lula (PT) abriu a Assembleia-Geral da ONU nesta terça-feira (24) lamentando os acordos limitados que saem desses fóruns e dizendo que os países hoje andam em círculos.

O brasileiro disse que seu governo não terceiriza responsabilidades e enfrenta quem lucra com a degradação ambiental. Por outro lado, reconheceu que é preciso fazer mais a respeito da crise climática que afeta o Brasil, com seca extrema e queimadas.

O apelo ao coletivo apareceu diversas vezes, num tom de preocupação que ele já tinha demonstrado em outro evento, a Cúpula do Futuro, realizada no domingo (22). No final dos 19 minutos de fala, Lula voltou a pedir uma reforma da Carta da ONU —e de braços da organização—, pleito que surgiu também na boca do secretário-geral da ONU, António Guterres, e do presidente americano, Joe Biden.

O Café da Manhã desta quarta (25) discute o tom e o teor do discurso do presidente Lula na Assembleia-Geral. A repórter da Folha Patrícia Campos Mello analisa o que o brasileiro trouxe de novo no pronunciamento deste ano e como a fala se encontra com a de outros líderes.

