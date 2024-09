Podcast discute se é possível reduzir desigualdades mexendo no orçamento público

São Paulo

Em tempos de eleição, são muitas as organizações da sociedade civil que elaboram cartas de intenções para apresentar a candidatos. A ideia é que, formalizados pelos postulantes a cada cargo público, esses compromissos se tornem mecanismos de pressão das entidades para que o poder público dê atenção a causas que elas consideram importantes.

Parte desses documentos mira o Orçamento, em uma segunda tentativa: garantir, com investimento certo, que as políticas vão sair do papel.

O Café da Manhã desta sexta-feira (20) discute até que ponto essa estratégia pode ser efetiva: dá para, por exemplo, reduzir desigualdades sociais, raciais e de gênero mexendo no Orçamento? O que precisa ser feito? E, ao olhar para tantas diferenças, como estabelecer prioridades?

O podcast ouve a professora do Centro de Gestão e Políticas Públicas do Insper Mariana Almeida e o especialista em administração pública Pedro Marin. Eles são, respectivamente, diretora-executiva e coordenador do Programa de Planejamento e Orçamento Público da Fundação Tide Setúbal, que integra a Rede Orçamento Mulher —uma das organizações que elaboraram agendas para os candidatos nesta eleição municipal.

