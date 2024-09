Podcast: Marina Silva nega constrangimento ao Brasil na ONU e diz que é hora de falar de queimadas

São Paulo e Brasília

O presidente Lula faz, nesta terça-feira (24), o discurso de abertura da Assembleia-Geral da ONU, em Nova York. Tópicos que em geral ele aborda nesse tipo de evento devem surgir, como o combate à fome, a reforma das instituições multilaterais e a emergência climática —um tema delicado para o país, em meio à seca histórica e a uma crise de queimadas.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, integra a comitiva presidencial. Nos últimos dias, ante críticas à atuação do governo no combate à crise, ela reconheceu dificuldades da gestão federal e participou da definição de medidas como a abertura de um crédito extraordinário de R$ 514 milhões para ações emergenciais e o diálogo com governadores.

Antes de embarcar para os EUA, Marina falou ao Café da Manhã. "Ter a responsabilidade de não mascarar a realidade ou minimizá-la faz parte de uma postura republicana diante da sociedade", afirmou, sobre as dificuldades do governo.

A ministra disse ainda que não haverá constrangimento para Lula tratar do tema da ONU, já que o Brasil seria vítima de uma crise maior. "Temos a maior seca dos últimos 73 anos no pantanal, dos últimos 40 anos na amazônia. Isso não foi um fenômeno produzido pelo país." Segundo ela, porém, cobranças são normais nesses fóruns —e isso não é problema.

No episódio desta segunda-feira (23), Marina Silva fala ainda sobre o papel do Brasil na diplomacia ambiental, a renovada promessa de Lula de criar uma autoridade climática e a destinação dos recursos emergenciais recém-anunciados.

