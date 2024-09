Podcast trata de ataques de Israel no Líbano e da nova escalada na guerra com o Hezbollah

São Paulo

Depois de falar em mudar o "centro de gravidade" da guerra no Oriente Médio para o norte, Israel atingiu 1.100 alvos no Líbano nesta segunda-feira (23). Ao menos 492 pessoas morreram, 1.600 ficaram feridas e 26 mil tiveram que sair de casa.

Israel diz mirar o grupo fundamentalista Hezbollah, de forma a dissuadir ataques e permitir que os moradores do norte do país voltem para casa. O premiê Binyamin Netanyahu disse que a guerra não é contra os libaneses —e acusou o Hezbollah de usar civis como escudos humanos.

A situação tem escalado desde a semana passada, quando duas ações atribuídas a Tel Aviv explodiram pagers e walkie-talkies de integrantes do Hezbollah. O grupo chamou o caso de "a maior falha de segurança" na história recente e prometeu vingança. Depois, intensificou os ataques a Israel. O Hezbollah é aliado do Hamas, e ambos têm apoio do Irã; o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, acusou Tel Aviv de buscar uma guerra total.

O Café da Manhã desta terça-feira (24) fala da nova escalada entre Israel e Hezbollah. O cientista político Hussein Kalout, pesquisador da Universidade Harvard e ex-secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência no governo Michel Temer (MDB), trata dos objetivos de Tel Aviv em ampliar o conflito e analisa o risco de a guerra se tornar total no Oriente Médio.

