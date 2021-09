Doria promete vice mulher em possível candidatura ao Planalto pelo PSDB em 2022

São Paulo | UOL

O governador João Doria (PSDB-SP) prometeu neste sábado (18) chamar uma mulher para compor a sua possível chapa à Presidência da República em 2022. O paulista disputará as prévias do partido em novembro e, dentro do partido, tem como principal concorrente o governador gaúcho Eduardo Leite.

Em evento oficial de pré-campanha com o PSDB Mulheres, Doria falou que já está articulando a procura por uma mulher para compor a chapa tucana. Presente, a ex-governadora gaúcha Yeda Crusius (PSDB) declarou apoio ao paulista.

"Além de dialogar com vários outros partidos, vamos buscar uma mulher para ser vice do PSDB à presidência da República", declarou Doria em uma mesa composta por mulheres, em um local de eventos na zona sul de São Paulo.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), participa de evento do PSDB Mulher - Luis Blanco/Divulgação

Esta seria a primeira vez que o governador disputaria uma eleição com uma vice mulher. Nos dois únicos pleitos que disputou, teve ao seu lado o ex-prefeito Bruno Covas (PSDB), morto em maio, para a Prefeitura de São Paulo em 2016, e Garcia, então filiado ao DEM, para o governo estadual em 2018.

Nas eleições de 2018, o PSDB também teve uma vice-candidata a presidente na chapa de Geraldo Alckmin (PSDB), a ex-senadora Ana Amélia (PP-RS), hoje secretária Extraordinária de Relações Federativas e Internacionais do Rio Grande do Sul e apoiadora de Leite.

"Lugar de mulher é onde ela quiser estar. Aqui no estado de São Paulo se respeita a mulher. E quem não quiser respeitar, tem a lei. Aqui temos 138 Delegacias da Mulher", declarou o governador no encontro com mais de 4 mil mulheres.