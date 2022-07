Confira novas pesquisas Datafolha para governos de Minas e Rio

São Paulo

Novas pesquisas Datafolha para os governos de Minas Gerais e do Rio de Janeiro foram divulgadas nesta sexta-feira (1º),.

Os levantamentos nos estados foram realizados de quarta (29) a esta sexta-feira.



O governador Cláudio Castro (PL), com 23%, e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB), com 22%, empatam no 1º turno no Rio.



Em Minas, Romeu Zema (Novo) tem 48% no 1º turno, contra 21% de Alexandre Kalil (PSD).

O governador Romeu Zema e o ex-prefeito Alexandre Kalil - Alexandre Rezende/Folhapress e Amira Hissa/Divulgação

O levantamento, contratado pela Folha, entrevistou 1.218 eleitores no Rio e está registrado no TSE sob o número RJ-00260/2022 e BR-03991/2022. Em Minas, ouviu 1.204 pessoas e foi registrado no TSE com os números MG-07688/2022 e BR-08684/2022.

Além da intenção de voto, o Datafolha mostra também a avaliação dos governos Cláudio Castro (RJ) e Romeu Zema (MG), e do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil, também postulante ao cargo de chefe do Executivo mineiro. Aponta ainda um panorama da eleição presidencial nos dois estados.

Esta é a primeira pesquisa do instituto sobre a disputa ao Governo de Minas neste ano.

No Rio, levantamento anterior mostrava o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) e Cláudio Castro (PL) com, respectivamente, 22% e 18% das intenções de voto no cenário mais provável para a disputa eleitoral em outubro.

Com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, ambos estavam em situação de empate técnico.

Conforme a última pesquisa, realizada em abril, o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT) tinha 7%; Eduardo Serra (PCB), 5%; Cyro Garcia (PSTU), 4%; o ex-presidente da OAB Felipe Santa Cruz (PSD), 3%; e o deputado federal Paulo Ganime (Novo), 2%.

