PSOL diz que vai pagar dívida de R$ 44 mil de Boulos da campanha de 2018

São Paulo

O PSOL afirmou que vai pagar a dívida de R$ 44,4 mil referente à campanha presidencial de Guilherme Boulos (PSOL) em 2018. A dívida, com a União, foi revelada pela revista Veja e confirmada pela Folha.

O CNPJ criado para a campanha presidencial de Boulos, que neste ano vai concorrer à Prefeitura de São Paulo, tem duas dívidas inscritas na Dívida Ativa da União —uma no valor de R$ 35,1 mil e outra de R$ 9.300.

O pré-candidato a prefeito Guilherme Boulos (PSOL) durante plenária do seu futuro plano de governo - Marlene Bergamo - 14.dez.23/Folhapress

Segundo a inscrição na Dívida Ativa, a pessoa jurídica deixou de pagar impostos de contribuição previdenciária. Caso a dívida não seja quitada, Boulos e sua empresa podem ser cobrados por meio de um processo judicial.

Em nota enviada à reportagem, a assessoria do PSOL afirma que o CNPJ é relativo à campanha de 2018. "As dívidas mencionadas pela reportagem são dívidas de campanha que serão quitadas pelo PSOL", diz a nota.

Em 2018, a campanha de Boulos arrecadou R$ 6,2 milhões, sendo mais de R$ 6 milhões bancados pelo PSOL. O financiamento coletivo arrecadou R$ 120 mil e houve outros R$ 90 mil em doações de pessoas físicas. Boulos, que hoje é deputado federal, ficou em décimo lugar naquele pleito, com 617 mil votos.

Neste ano, ele vai concorrer à prefeitura com o apoio do PT, partido para o qual Marta Suplicy vai voltar a se filiar, no próximo dia 2, para integrar a chapa do psolista como vice.