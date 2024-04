Jornalistas da Folha recebem Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário

Brasília

Dois trabalhos da Folha foram vencedores na 1ª edição do Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário. O anúncio ocorreu na noite de quarta-feira (24), em Brasília.

O jornal conquistou a primeira colocação em duas categorias: fotojornalismo e jornalismo de vídeo.

A repórter fotográfica da Folha Gabriela Biló venceu com o trabalho "Intentona golpista", que retratou os ataques aos prédios dos três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

Manifestante identificada como Débora Santos picha a estátua da Justiça, na praça dos Três Poderes. - Gabriela Biló - 8.jan.2023/Folhapress

Também foi premiado o documentário da Folha "Fantasmas da Lama", de autoria de Pedro Ladeira, Paulo Saldaña, André Carvalho, Henrique Santana e Nicollas Witzel.

Lançado em novembro, trata de cidades fantasmas surgidas após risco ou rompimento de barragens de mineração em Minas, além de acompanhar o drama por reparação integral oito anos após a tragédia de Mariana.

O prêmio é uma iniciativa conjunta dos cinco tribunais superiores (STF, TSE, STJ, TST e STM). A premiação foi dividida em cinco eixos, correspondentes aos cinco tribunais que organizam —o documentário da Folha foi agraciado no eixo 3, relacionado ao Superior Tribunal de Justiça.

Ao todo, foram anunciados 19 vencedores, divididos pelas categorias jornalismo escrito, de vídeo e de áudio, além da categoria fotojornalismo, que abrangeu todos os eixos e foi vencida por Gabriela Biló.

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, disse na cerimônia que a imprensa nunca foi tão necessária.

Esta primeira edição do Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário homenageou os 35 anos da Constituição, celebrados no ano passado. Teve o objetivo de, segundo os organizados, "reafirmar a importância de um Poder Judiciário forte e de uma imprensa livre para a garantia do Estado democrático de Direito, especialmente após os ataques de 8 de janeiro".