Bolsonaristas em área VIP no show de Madonna viram 'vacina' de Paes contra Ramagem

Rio de Janeiro

A presença de políticos bolsonaristas na área VIP do show da Madonna virou uma arma do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), contra críticas do deputado Alexandre Ramagem (PL), principal adversário nas eleições deste ano.

O ex-diretor da Abin fez coro às críticas à prefeitura por ter gasto R$ 10 milhões com o evento. A apresentação com cenas de apelo sexual e a manutenção da festa em meio à tragédia no Rio Grande do Sul reforçaram os ataques à apresentação na praia de Copacabana.

Fábio Wajngarten (de óculos), advogado de Jair Bolsonaro, ao lado do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), na área VIP do show da Madonna, na praia de Copacabana - Reprodução/Redes Sociais

Paes já tinha como argumento na manga para a campanha o apoio de mesmo valor dado pelo governo estadual, comandado por Cláudio Castro (PL), correligionário e apoiador de Ramagem. Os convidados da área VIP do show, porém, ampliaram o leque de argumentos da equipe do prefeito.

Fábio Wajngarten, um dos nomes mais próximos de Jair Bolsonaro, esteve na apresentação ao lado de Castro, conforme informou o jornal O Globo. Outro bolsonarista ligado ao ex-presidente, o senador Jorge Seif (PL-SC) também marcou presença nas areias de Copacabana, como revelou o site Metrópoles.

Seif afirmou que foi ao show a pedido da mulher, Catiane Seif, fã da cantora norte-americana. Ela é secretária-adjunta de Turismo em Santa Catarina e vice-presidente do PL Mulher.

"Minha esposa me pediu. É a artista que ela acompanha desde a juventude", diz Seif no link de uma transmissão do Space Liberdade no X, no qual o senador se pronunciou sobre o caso.

"Ninguém imaginava que um show que se chama 'Celebration', ou seja, celebração da carreira para ouvir música... Como a gente vai no Zé Neto e Cristiano, no Gusttavo Lima, a gente gosta de ir a show juntos, somos um casal normal. Chegou lá, virou um palco político, ideológico, partidário."

Wajngarten não se pronunciou.

A presença dos bolsonaristas vai de encontro às críticas de políticos do mesmo campo que exploraram as imagens de simulação sexual no palco para atacar Paes.

O deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), que fez denúncias a órgãos públicos em razão da ausência de classificação indicativa na divulgação do evento, afirmou que os bolsonaristas que foram a Copacabana são adultos.

"São adultos, então não vejo problema nenhum. Só acho que não é ambiente para quem se diz conservador frequentar. Mas me cabe respeitar. Meu problema é em relação às crianças e com a lei", disse ele.

No dia seguinte ao show, Ramagem divulgou as imagens mais picantes da apresentação, questionando o gasto de dinheiro público. "Com milhões de reais de dinheiro públicos investidos nesse 'espetáculos', vale a pergunta ao cidadão: Qual a construção ou desenvolvimento intelectual, moral ou familiar desse show?"

Antes do show, Paes buscou apresentar argumentos para defender o apoio público à realização do show organizado pelo banco Itaú, responsável pela maior parte dos gastos estimados em quase R$ 60 milhões. De acordo com a prefeitura, o evento movimentaria R$ 293 milhões na cidade.

Após o show, e o sucesso que avalia ter obtido, Paes divulgou imagens de jornais por todo o mundo que divulgaram a apresentação e a imagem da cidade. Declarou ainda que pretende realizar mega-apresentações do tipo todo mês de maio.

"Daqui pra frente, maio vai ser o mês de celebrar a mais incrível de todas as cidades! Vai ter sempre alguém pra bater o recorde de público anterior. O Rio é desejado pelo mundo. Temos que ter orgulho disso", escreveu ele no X.