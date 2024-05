PF deflagra operação para investigar ameaças ao presidente da União Brasil

Brasília

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (7) a operação Stasis, que investiga ameaças sofridas pelo presidente do partido União Brasil, Antonio de Rueda.

Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão no interior de Pernambuco. As ordens foram expedidas pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

O novo presidente da União Brasil, Antônio Rueda - Pedro Ladeira - 29.fev.24/Folhapress

As investigações tiveram início na Polícia Civil do Distrito Federal. O caso, porém, ficou sob responsabilidade do Supremo porque envolve acusações ao deputado Luciano Bivar (União Brasil-PE), que tem foro especial. Por isso, a investigação ficou a cargo da Policia Federal.

A apuração teve início em fevereiro. Naquele mês, a União Brasil elegeu Rueda, então vice-presidente da legenda, para comandar a sigla a partir de junho. O atual presidente, Luciano Bivar, porém, contestou a validade da convenção que aprovou sua destituição.

Mais tarde, Bivar acabou afastado da presidência da União Brasil e o vice assumiu seu lugar.

Em paralelo ao processo de mudança no comando do partido, Rueda acusou Bivar de ter feito ameaças à sua família. Depois, em março, duas casas da família do atual vice-presidente da União Brasil em Toquinhos (PE) foram atingidas por incêndios.

O governo de Pernambuco alegou ter visto sinais de que se tratou de uma ação criminosa e aliados do presidente da legenda apontaram o dedo para Bivar. Advogados de Rueda pediram que o STF investigasse a participação do ex-dirigente da União Brasil no caso.

Bivar, por sua vez, afirmou que seu envolvimento nos incêndios é "pura ilação" e negou ter feito ameaças ao correligionário.

Diante das suspeitas, o deputado acabou afastado e foi aberto um processo que pode expulsá-lo do partido.