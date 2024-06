Datafolha: Veja evolução da avaliação de Lula por região do país

São Paulo

O presidente Lula (PT) manteve estabilidade em sua avaliação de governo, segundo a mais recente pesquisa Datafolha, divulgada nesta terça-feira (18). São 36% os que consideram a atual administração ótima ou boa, 31% os que a avaliam como ruim ou péssima e outros 31% que a consideram regular.

Essa manutenção dos números se viu também quando os dados são divididos pelas regiões do país. Em todas, as opiniões negativas oscilaram negativamente, e o inverso ocorrendo nas avaliações regulares. Especificamente no Sul, a aprovação do petista oscilou seis pontos percentuais para cima.

Nesta região, o mandatário registrou 36% de opiniões ótimas ou boas, ante 30% em março. São também 30% os regulares, contra 27% na rodada anterior. Nas avaliações ruins ou péssimas, o número passou de 40% para 33%. Mesmo com essas mudanças numéricas, as variações foram dentro da margem de erro —que, para o Sul, é de seis pontos, para mais ou para menos.

O presidente Lula (PT) em cerimônia de premiação das olimpíadas de matemática das escolas públicas, no Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli - 11.jun.24/Folhapress

As margens de erro por cada região são diferentes do percentual geral, de dois pontos para mais ou para menos. No Sudeste, são três pontos percentuais, enquanto no Nordeste são quatro pontos e no Centro-Oeste e no Norte, aglutinados em um dado, seis pontos.

A pesquisa ouviu presencialmente 2.008 pessoas de 16 anos ou mais em 113 municípios por todo o país entre os dias 4 e 13 de junho.

Veja como a avaliação de Lula evoluiu em cada região do país: