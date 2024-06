Lula deve procurar líderes, presidentes de partido e ministros em nova aposta para articulação

Brasília

O presidente Lula (PT) deverá conversar com presidentes de partidos, líderes e ministros da base aliada em mais um movimento para azeitar a articulação política do governo após derrotas do Palácio do Planalto no Congresso Nacional.

Segundo um membro do Executivo, o petista sinalizou disposição de participar de novas reuniões do chamado Conselho de Coalizão, órgão que reúne presidentes, líderes e vice-líderes dos partidos da base aliada do governo na Câmara e no Senado, assim como ocorreu no ano passado.

Ainda de acordo com relatos, o petista também se colocou à disposição da equipe da articulação política para atuar diretamente com os ministros de seu governo que representam bancadas das duas Casas em votações do Congresso consideradas estratégicas.

O presidente Lula, ao lado do ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais), participa de cerimônia no Palácio do Planalto - Pedro Ladeira/Folhapress

Os encontros serão articulados pelo ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, que é responsável pela articulação política do governo no Legislativo.

Isso ocorre num momento em que o petista tem mostrado que quer se envolver mais diretamente na articulação política de seu governo, após o Executivo acumular uma série de derrotas na semana passada em sessão do Congresso.

Três pautas de cunho ideológico marcaram a sessão de análise dos vetos presidenciais com reveses ao governo: o fim das saidinhas de presos, um pacote de costumes incluído por bolsonaristas na prévia do orçamento e o veto de Jair Bolsonaro (PL) ao dispositivo que criminalizava "comunicação enganosa em massa".

Na segunda (3), Lula comandou a primeira reunião de seu prometido novo modelo de relação com o Congresso. Após o encontro, Padilha tentou minimizar o fiasco afirmando que "nada do que aconteceu na sessão do Congresso Nacional surpreendeu os articuladores políticos do governo".

A informação de que o presidente pretende se reunir com presidentes de partidos e lideranças do Congresso foi repassada pelo líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), a vice-líderes do governo em reunião na manhã desta terça-feira (4). Ele sinalizou que isso poderá ocorrer ainda neste semestre, mas não há nenhuma data marcada.

Ainda na reunião desta terça, parlamentares ressaltaram a importância de reforçar a posição do governo na Casa, defendendo ações e pautas prioritárias, durante sessões de plenário e nas comissões temáticas da Câmara.

Como a Folha mostrou, parlamentares da base aliada de Lula no Congresso afirmam que falta alguém "empoderado" no Palácio do Planalto que garanta uma articulação política eficiente e, principalmente, o cumprimento dos acordos feitos.

Para eles, a entrada de Lula no dia a dia da sua articulação é importante. Mas, por ora, esses parlamentares dizem não ver disposição do petista para isso. Isso porque já houve sinalizações de que o presidente aproximaria o diálogo anteriormente, mas isso não ocorreu.

Em fevereiro, o petista recebeu o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e líderes da Casa para uma confraternização no Palácio da Alvorada e afirmou que isso se tornaria rotineiro —até agora, no entanto, não ocorreu novo encontro.

Em março, Lula também teve encontro do mesmo tipo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e líderes partidários.

Padilha, por sua vez, se reúne frequentemente com ministros e líderes do Congresso da base aliada. Em abril, ele realizou uma rodada de conversas desse tipo.