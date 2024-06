Pré-candidatos à Prefeitura de Porto Alegre participam de sabatinas Folha/UOL

Porto Alegre

A Folha e o UOL promovem nesta semana sabatinas com dois dos principais pré-candidatos à Prefeitura de Porto Alegre nas eleições de 2024. Três postulantes foram convidados.

Nesta quinta (27), às 14h, o primeiro sabatinado será o deputado estadual Thiago Duarte (União Brasil). Na sexta-feira (28), no mesmo horário, a entrevistada será a deputada federal Maria do Rosário (PT). O prefeito e pré-candidato à reeleição Sebastião Melo (MDB) foi convidado, mas não quis participar.

Thiago Duarte (União Brasil) e Maria do Rosário (PT), pré-candidatos em Porto Alegre, participarão de sabatinas Folha/UOL - Thiago Duarte no facebook e Mario Agra/Divulgação/Câmara dos Deputados

As entrevistas serão conduzidas por Fabíola Cidral, com participação dos jornalistas Graciliano Rocha, do UOL, e Carlos Villela, correspondente da Folha em Porto Alegre.

A série de sabatinas promovida por Folha e UOL teve início há duas semanas com pré-candidatos em Belo Horizonte. Na última semana, foi a vez de Salvador. Depois, haverá outras com pré-candidatos de mais 15 cidades.

Além disso, Folha e UOL vão promover um debate com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso o pleito tenha segundo turno, um novo debate vai acontecer em 21 de outubro, também às 10h.

Em Porto Alegre, Sebastião Melo tentará a reeleição ao cargo que disputou pela primeira vez em 2016, quando era vice-prefeito de José Fortunati (hoje União Brasil, na época no PDT). Na ocasião, perdeu no segundo turno para Nelson Marchezan Júnior (PSDB).

Em 2020, Melo venceu Manuela D’Ávila (PC do B) por 54,6% a 45,4% no segundo turno. Desde então, governa com maioria na bancada da Câmara Municipal e tem facilidade para aprovar projetos. Possui uma ampla coalizão, embora o cargo de vice ainda não tenha sido escolhido.

O vice-prefeito Ricardo Gomes deixou o PL após uma crise interna entre apoiadores da reeleição de Melo e defensores de uma candidatura própria. O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro deve oficializar apoio a Melo, indicando um novo vice que ainda não foi definido.

Esperança do PT para reconquistar a prefeitura depois de 20 anos, Maria do Rosário disputa o cargo pela segunda vez. Em 2008, perdeu para o então prefeito José Fogaça (MDB).

Médico obstetra, ex-vereador e deputado estadual em segundo mandato, Thiago Duarte tenta se viabilizar como uma alternativa viável em meio à disputa polarizada entre Melo e Rosário. Também são pré-candidatos à prefeitura Fabiana Sanguiné (PSTU), Felipe Camozzato (Novo) e Marcelo Sgarbossa (Rede).

Entretanto, o quadro final ainda é indefinido: o PSDB deixou para decidir sua candidatura no fim do mês.

O principal assunto da eleição municipal deverá ser o impacto das chuvas decorrentes da enchente do lago Guaíba em maio, a maior na história da cidade. O nível da água atingiu um recorde de 5,33 metros, mais de 2 metros acima da cota de inundação.

Bairros inteiros ficaram alagados, atingindo diretamente mais de 160 mil pessoas na região central, zona norte e zona sul. Mais de 14 mil pessoas ficaram em abrigos na capital.

Não houve um movimento partidário que mudasse o cenário eleitoral desde a tragédia de maio. A campanha de Rosário deve abordar as falhas no sistema de proteção contra cheias para criticar a gestão de Melo, como as 19 das 23 estações de bombeamento de água na cidade que deixaram de funcionar durante a enchente.

O PT pela primeira vez em Porto Alegre fez coligação em primeiro turno com o PSOL, que indicou a vice Tamyres Filgueira, sindicalista. A aliança foi firmada após o partido retirar a pré-candidatura de Luciana Genro.

Uma frente ampla de partidos à esquerda não deve acontecer. O PDT e o PSB devem seguir outro caminho, discutindo uma aliança com Thiago Duarte, que anunciou sua pré-candidatura há um ano. O deputado integra a base do governador Eduardo Leite (PSDB). A ex-deputada pedetista Juliana Brizola é citada como uma provável vice, mas uma candidatura como cabeça de chapa não está fora dos planos.

A oficialização das candidaturas deve acontecer até o dia 5 de agosto, data-limite definida pela Justiça Eleitoral para as convenções partidárias.