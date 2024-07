Datafolha: João Campos é aprovado por 69% e reprovado por 6% no Recife

Recife

Pré-candidato à reeleição em 2024, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), tem sua gestão considerada ótima ou boa para 69% dos entrevistados na pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (5).

De acordo com o levantamento, 24% dos entrevistados consideram o governo João Campos regular, enquanto 6% acham ruim ou péssimo e 1% não sabe.

O Datafolha entrevistou 616 eleitores no Recife entre os dias 2 e 4 de julho. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Prefeito do Recife, João Campos (PSB) durante entrevista à Folha na sede da prefeitura - Rodolfo Loepert/Prefeitura do Recife

Na comparação com outros prefeitos do Recife em período de tempo semelhante e no primeiro mandato, João Campos tem a taxa de aprovação mais alta e a taxa de reprovação mais baixa no Datafolha.

Em junho de 2000, Roberto Magalhães (PFL) tinha 37% de ótimo e bom e 16% de ruim ou péssimo. Em dezembro de 2003, João Paulo (PT) tinha 26% de ótimo e bom e 40% de ruim e péssimo. Em julho de 2012, João da Costa (PT) tinha 24% de ótimo e bom e 37% de ruim e péssimo. Em agosto de 2016, Geraldo Julio (PSB) tinha 30% de ótimo e bom e 22% de ruim e péssimo.

Quanto às intenções de voto na pesquisa estimulada, João Campos, aliado do presidente Lula (PT), tem 75% das intenções de voto no principal cenário colocado para a disputa. A margem folgada sobre os adversários poderia garantir a vitória já no primeiro turno.

Em segundo lugar, há um empate técnico. O ex-deputado federal Daniel Coelho (PSD), apoiado pela governadora Raquel Lyra (PSDB), aparece com 7% das intenções de voto, seguido por Gilson Machado (PL), que tem 6% das intenções de voto, e pela deputada estadual Dani Portela (PSOL) com 3%.

Tecio Teles (Novo) e Simone Fontana (PSTU) têm 1% cada nas intenções de voto —5% dos entrevistados disseram que votariam em branco, nulo ou nenhum. E 2% responderam que não sabem em quem votariam.

O Datafolha também fez um segundo cenário, com Túlio Gadêlha (Rede) no lugar de Dani Portela (PSOL). Os dois travam uma disputa interna na federação Rede-PSOL para saber quem será o nome das agremiações partidárias na disputa. A alteração não traz mudanças significativas no quadro.

Nesse segundo cenário, Campos continua à frente com ampla folga e tem 74% das intenções de voto. A segunda posição continua embolada com um empate técnico: Daniel Coelho tem 8% das intenções de voto, Gilson Machado —apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)— marcou 5%, e Túlio Gadêlha, 3%. Simone Fontana (PSTU) e Tecio Teles (Novo) têm 1 ponto percentual cada.

Na segunda configuração, brancos, nulos e nenhum somaram 6%. Já 1% dos entrevistados disseram que não sabem em quem votariam.

Os entrevistados se dividiram, de forma espontânea, quando foram questionados sobre o principal problema do Recife. Saúde e violência aparecem, respectivamente, com 19% e 18% das menções.

Na sequência, ficaram saneamento básico (10%, enchentes (10%), calçamento/asfalto (8%), limpeza pública (4%), transporte coletivo (4), educação pública (3%), trânsito (3%), desemprego (2%), falta de moradia (2%), barreira/encostas (2%), entre outros problemas menos citados. No total, 4% não opinaram.

Contratado pela Folha, o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral, com o número PE-09910/202.