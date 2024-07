Datafolha: veja intenção de voto em São Paulo entre católicos e evangélicos

São Paulo

O prefeito Ricardo Nunes (MDB), que lidera as intenções de voto à Prefeitura de São Paulo com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), está à frente também entre o eleitorado evangélico.

Apesar de ambos estarem tecnicamente empatados no cômputo geral, com 24% para o chefe do Executivo municipal e 23% para o congressista, o primeiro registra 27% entre os evangélicos, ante 13% de Boulos. O ex-coach Pablo Marçal (PRTB) registrou ainda 14%, numericamente à frente do deputado.

Os valores são uma oscilação do encontrado no último levantamento do instituto, de maio. À época, Nunes registrou 28% no segmento, ante 12% do psolista. Marçal pontuou 13% no grupo.

Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) - Fotos Ronny Santos e Zanone Fraissat/Folhapress/Folhapress

Neste caso, Nunes está à frente pois a diferença entre os pré-candidatos supera o limite da margem de erro neste grupo, de seis pontos percentuais para mais ou para menos. Ele mantém a larga vantagem entre o público na comparação com os principais adversários, auferida em março.

Entre os católicos, com margem de erro de cinco pontos, o prefeito, com 30% das intenções empata tecnicamente com Boulos, que tem 23%. O prefeito oscilou positivamente em relação a maio, quando tinha 26% neste eleitorado.

Em terceiro lugar entre os católicos estão José Luiz Datena (PSDB), com 11%, e Tabata Amaral (PSB), com 9%.

Importante destacar que, ao segmentar o eleitor, são consideradas margens de erro diferentes em relação aos valores globais, já que assim a amostra da pesquisa é fatiada.

O levantamento foi realizado entre terça-feira (2) e quinta-feira (4) com 1.092 eleitores da capital paulista. O trabalho foi contratado pela Folha e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-01178/2024.

Veja os resultados da pesquisa Datafolha de intenção de voto à Prefeitura de São Paulo, segmentada por religião: