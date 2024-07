Datafolha: veja intenção de voto entre homens e mulheres à Prefeitura de SP

São Paulo

Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL-SP), líderes na pesquisa de intenção de voto divulgada nesta sexta-feira (5) pelo Datafolha, estão próximos numericamente e tecnicamente empatados também ao segmentar o eleitorado entre homens e mulheres.

O deputado federal está à frente numericamente entre as mulheres, com 25% a 22% de Nunes. Já o prefeito tem 27% contra 22% do psolista entre o eleitorado masculino. Ambos estão tecnicamente empatados nestes recortes, assim como nos resultados globais.

Em maio, quando o último levantamento do instituto foi divulgado, Boulos estava numericamente à frente entre os homens, com 25% ante 24% do chefe do Executivo municipal. Entre o público feminino, Nunes possuía 23%, e o deputado federal, 22%.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo - Marcelo Pereira e Danilo Verpa/Montagem/Folhapress e Prefeitura de São Paulo

A margem de erro para estes dois segmentos é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos —o que mostra estabilidade entre as duas pesquisas. Ela difere do valor para os dados globais, já que, ao fatiar os entrevistados em dois, a amostra também é dividida.

Considerada toda a amostra, o prefeito tem 24%, e o congressista, 23%. Neste caso, a margem de erro é de três pontos.

Apesar de grande parte dos candidatos no segundo pelotão estarem tecnicamente empatados, é José Luiz Datena (PSDB) quem aparece numericamente à frente entre as mulheres, com 11%. Entre o eleitorado masculino, o terceiro lugar fica com Pablo Marçal (PRTB), com 14%.

A pesquisa foi realizada de terça-feira (2) a quinta-feira (4) com 1.092 eleitores de São Paulo. O trabalho foi contratado pela Folha e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-01178/2024.

Veja o resultado da pesquisa Datafolha de intenção de voto à Prefeitura de São Paulo, por gênero: