Datafolha: veja intenção de voto por faixa de renda na disputa à Prefeitura de SP

Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL-SP), os dois líderes de intenção de voto à Prefeitura de São Paulo segundo a mais recente pesquisa Datafolha, são preferência de grupos diferentes ao levar em consideração os segmentos de renda do eleitorado.

O prefeito, que tem 24% na amostra total, registrou melhor desempenho entre os que tem menor renda, marcando 26% no eleitorado que recebe até dois salários mínimos. Boulos, nesta faixa, registra 15%, empatado com José Luiz Datena (PSDB).

O deputado federal e aliado do presidente Lula (PT), por outro lado, tem melhor desempenho em estratos com maior vantagem financeira, chegando a 37% entre os com proventos entre cinco a dez salários mínimos, estrato mais alto entre os eleitores que responderam esta rodada. Nunes, neste grupo, tem 21%.

Em ambos os casos, um está à frente do outro, já que a margem de erro entre os mais vulneráveis é de cinco pontos, para mais ou para menos, enquanto entre os mais abastados o valor é de sete pontos.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB) - Vinicius Loures e Isadora de Leão Moreira/Câmara dos Deputados e Governo do Estado de São Paulo

Na pesquisa Datafolha anterior, divulgada em maio, o congressista chegou a 42% entre os que recebem acima de dez salários mínimos, ante 14% do atual prefeito, e 37% entre os com renda entre cinco a dez salários, ante 26% do emedebista.

Já Nunes ficou numericamente a frente entre os menos abastados —marcando 25% ante 17% de Boulos entre os que recebem até dois salários mínimos.

Importante destacar que, ao segmentar o eleitor, são consideradas margens de erro diferentes em relação aos valores globais, já que assim a amostra da pesquisa é fatiada.

A pesquisa foi realizada entre a terça-feira (2) e na quinta-feira (4) com 1.092 eleitores de São Paulo. O trabalho foi contratado pela Folha e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-01178/2024.

