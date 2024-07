Datena diz em sabatina que confirmação de candidatura depende dos políticos; veja vídeo

São Paulo

Pré-candidato a prefeito de São Paulo, José Luiz Datena (PSDB) afirmou nesta terça-feira (16) que manter a sua candidatura desta vez depende da sua confiança nos políticos.

"Até que eu faça parte do meio político e passe a ter confiança nos políticos de uma forma geral eu vou continuar na expectativa de 'ser ou não ser? Eis a questão'. Se alguém me sacanear de hoje até o dia da eleição vai ficar no meio do caminho também", disse Datena na sabatina Folha/UOL.

Diego Sarza conduziu a sabatina, com participação das jornalistas Raquel Landim, do UOL, e Carolina Linhares, repórter da Folha.

José Luiz Datena durante sabatina Folha/UOL

Datena já desistiu outras vezes de concorrer ao cargo, mas ele diz que dessa vez quer que seja diferente. "Eu posso morrer amanhã, agora a minha intenção dessa vez é ir até o fim. Essa é a minha intenção desde que alguém não me encha o saco", afirmou.

O jornalista já desistiu de concorrer na última hora em quatro eleições, mas desta vez afirma que irá "até o fim". Na última pesquisa Datafolha, Datena aparece em terceiro lugar, com 11%, atrás de Ricardo Nunes (MDB), com 24%, e Guilherme Boulos (PSOL), com 23%.