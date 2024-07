Festa de candidato à sucessão de Lira reúne Valdemar e ministros de Lula

Brasília

O evento que tenta impulsionar a candidatura do líder do PSD na Câmara dos Deputados, Antonio Brito (BA), à sucessão de Arthur Lira (PP-AL) reuniu na noite desta terça-feira (9) o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e ministros do governo Lula (PT).

Brito busca consolidar seu nome na disputa, que ocorre em fevereiro de 2025 e até o momento está indefinida —Lira não pode se reeleger e tenta transferir seu capital político para um candidato de sua escolha.

Tido como de perfil discreto e conciliador, Brito procura tanto o apoio de Lula quanto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com quem se reuniu na semana passada. No encontro, recebeu de Bolsonaro a medalha "dos três is", das iniciais de "imorrível, imbrochável e incomível" que o ex-presidente entrega a aliados.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, conversa com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, e com o líder do PSD na Câmara, Antonio Brito (BA) - Victoria Azevedo/Folhapress

No evento desta terça, Valdemar conversou reservadamente com Lira e o líder do PL na Casa, Altineu Côrtes. De acordo com relatos, o presidente da Câmara deverá se reunir com Bolsonaro na manhã desta quarta. Na mesa de discussão, temas que vão da sua sucessão à análise da regulamentação da reforma tributária, prevista para ser votada no plenário da Casa nesta quarta.

Lira ficou pouco tempo no evento. Na saída, conversou com o presidente da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), deputado Pedro Lupion (PP-PR). Ele tem afirmado a interlocutores que irá anunciar o nome de seu candidato à presidência da Câmara em agosto.

Em outro momento, Valdemar conversou ao pé do ouvido do presidente do PSD, Gilberto Kassab. Segundo relato dos dois, Valdemar disse a Kassab: "Vou te meter ferro", em alusão ao resultado das eleições municipais no estado de São Paulo, onde os dois partidos disputam cerca de 250 prefeituras.

À reportagem, Kassab disse que essa foi uma brincadeira de Valdemar. O presidente do PL, no entanto, diz que não se tratou de uma piada. Ele também afirmou a jornalistas que Kassab não será vice do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), numa eventual chapa à Presidência da República em 2026 se depender do PL.

Sobre a sucessão de Lira, Valdemar afirmou que não quer cometer o mesmo erro do partido na eleição da presidência do Senado em 2023, que reelegeu Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e impôs uma derrota ao senador Rogério Marinho (PL-RN).

De acordo com Valdemar, para ter espaço na Mesa Diretora da Câmara, o PL conversa até com o PT. Altineu Côrtes é o nome mais lembrado da sigla para ocupar um eventual espaço. Apesar disso, ele afirma que ainda não há nada definido e que caberá a Valdemar e Bolsonaro escolher o representante do PL.

Além de Brito, despontam como pré-candidatos Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e Marcos Pereira (Republicanos-SP) —os dois compareceram ao evento. Os líderes do MDB, Isnaldo Bulhões Jr. (AL), e do PP, Doutor Luizinho (RJ), também cotados, passaram no jantar.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), conversa com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o líder do PL na Câmara, Altineu Côrtes (RJ)

Como mostrou a coluna Painel, os pré-candidatos estão organizando festas para tentar atrair o apoio de deputados. O evento desta terça oficialmente é para celebrar os aniversariantes de julho da bancada do PSD, mas é tido nos bastidores como uma festa para Brito.

Nesta quarta-feira (10), será a vez de Elmar celebrar o seu aniversário num evento em Brasília. No começo do ano, Marcos Pereira reuniu autoridades dos três Poderes em evento para comemorar seu aniversário.

Nesta terça, estavam presentes os ministros da Justiça, Ricardo Lewandoswki, de Minas e Energia, Alexandre Silveira, das Cidades, Jader Filho, do Trabalho, Luiz Marinho, da Defesa, José Múcio Monteiro.

Os ministros da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, da Pesca, André de Paula, dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho e o chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também compareceram à festa, além dos líderes do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP).

Em dado momento do evento, o deputado Ricardo Salles (PL-SP), ex-ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro, conversou com Lewandowski. Salles foi o relator na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara da PEC (proposta de emenda à Constituição) das Drogas, cuja aprovação o governo tenta impedir.