Ganho o salário de prefeito a cada 30 segundos, diz Marçal em sabatina Folha/UOL

O pré-candidato Pablo Marçal (PRTB) afirmou nesta quarta-feira (10) que ganha o salário de prefeito de São Paulo a cada 30 segundos nas redes sociais.

A declaração foi dada durante ciclo de entrevistas promovido por Folha e UOL. Fabíola Cidral conduz a sabatina, com participação das jornalistas Raquel Landim, do UOL, e Carolina Linhares, repórter da Folha.

Pablo Marçal, pré-candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, em sabatina Folha/Uol - Reprodução / UOL no youtube/Youtube

"Se não for para servir às pessoas eu não quero entrar no sistema. O prefeito ganha menos do que um piloto de helicóptero meu. Então por que eu vou mexer com isso? O salário para mim, se eu abrir o Instagram, eu acho que eu ganho isso cada 30 segundos", afirmou.

O prefeito de São Paulo ganha R$ 27.244,62.

O pré-candidato também afirmou que não pretende usar fundo partidário nas eleições.

"Eu nem vou usar isso [fundo partidário]. Eu fico até com pena de quem de quem precisa de fundo partidário. O que eu mais tenho é mais gente querendo doar na campanha, eu falo: calma, não precisa disso, eu não quero dever a ninguém", afirmou.

"Quando a pessoa me conhece e sabe que consigo mudar a realidade dela, ela paga por isso. Agora, você imagine eu pedindo para as pessoas doarem numa campanha. Vai ser igual o Trump, o Trump já arrecadou mais de R$ 1 bilhão", completou

Pablo Marçal é bacharel em direito. Empresário e influencer, tem mais de 10 milhões de seguidores no Instagram. Tentou concorrer a presidente e deputado federal pelo Pros em 2022, chegando a ser eleito no segundo caso, mas a Justiça derrubou as candidaturas em meio a uma disputa pelo comando da legenda.