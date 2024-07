Nunes, Boulos e Marçal participam de sabatina Folha/UOL em SP; veja datas

São Paulo

A Folha e o UOL promovem a partir desta quarta-feira (10) sabatinas com três dos principais pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo.

Nesta quarta (10), às 16h, o entrevistado será o ex-coach Pablo Marçal (PRTB). Na sexta (12), às 10h, será a vez do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL). O último sabatinado será o prefeito Ricardo Nunes (MDB), na segunda-feira (15), às 10h.

Como definido previamente em reunião com integrantes das pré-campanhas, Folha e UOL convidaram os quatro postulantes mais bem posicionados na mais recente pesquisa do Datafolha. O apresentador José Luiz Datena (PSDB) foi convidado, mas não confirmou presença.

Os pré-candidatos Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), deputado federal, e Pablo Marçal (PRTB), ex-coach

As entrevistas serão conduzidas por Fabíola Cidral, com participação da colunista Raquel Landim, do UOL, e de Carolina Linhares, repórter da Folha.

A disputa pela capital paulista segue empatada entre Nunes, com 24%, e Boulos, com 23%, conforme levantamento Datafolha divulgado na sexta-feira (5). Datena soma 11%, e Pablo Marçal tem 10%.

Nunes assumiu a prefeitura em maio de 2021, com a morte de Bruno Covas. Na busca pela reeleição, ele conta com o apoio do do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), responsável pela indicação do vice, o ex-comandante da Rota e coronel da reserva da PM Ricardo Mello Araújo (PL).

Porém, como Bolsonaro é o padrinho político que mais afasta os eleitores na capital, Nunes tem aparecido em agendas mais ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicados)

Boulos, por outro lado, busca vencer o pleito com o apoio do presidente Lula (PT). Coube aos petistas, que pela primeira vez não terá candidatura própria na disputa, a indicação da ex-prefeita Marta Suplicy como vice na chapa.

Também são pré-candidatos à prefeitura a deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 7%, e Marina Helena (Novo), com 5%, o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil), com 3%. Altino (PSTU), Ricardo Senese (UP), João Pimenta (PCO) e Fernando Fantauzzi (DC) tem 1% cada.

O ciclo de sabatinas promovido por Folha e UOL foi iniciado em junho e contemplou até aqui pré-candidatos de Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre e Recife.

Além de São Paiulo, ainda haverá sabatinas em outras 13 cidades. São elas: Rio de Janeiro, Maceió, Manaus, Fortaleza, Curitiba, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Santo André, Osasco, Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto e São José dos Campos.

A oficialização das candidaturas deve acontecer até o dia 5 de agosto, data-limite definida pela Justiça Eleitoral para as convenções partidárias.

Além das sabatinas, Folha e UOL irão promover também debate com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.