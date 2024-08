Bloqueio do X é 'maior teste até agora' para Musk, diz NYT; veja repercussão na mídia internacional

BBC News Brasil

Jornais e portais de notícias do mundo inteiro repercutiram nesta sexta-feira (30) a ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), de suspender a rede social X no Brasil.

A determinação ocorreu após o X, empresa do bilionário Elon Musk, não atender à solicitação de Moraes de indicar um representante legal no Brasil.

No último dia 17 de agosto, Musk decidiu fechar o escritório do X no Brasil, em meio a pedidos de Moraes para suspender perfis de investigados em inquéritos no STF, com possibilidade de multa em caso de descumprimento.

Jornais internacionais repercutem bloqueio do X no Brasil - Reprodução/BBC/AP

Musk, que passou ele próprio a ser investigado no Supremo, tem rejeitado cumprir as decisões judiciais de Moraes por acusá-las de censura.

O jornal americano The New York Times colocou um alerta de "breaking news", usado para notícias urgentes, em seu site para noticiar a decisão de Moraes.

A notícia aparece um pouco abaixo das chamadas principais no site. No subtítulo da chamada, o jornal destaca que "a plataforma ficará indisponível no país de 200 milhões de habitantes, resultado de uma briga crescente entre Elon Musk e um juiz sobre o que pode ser dito online".

O New York Times afirma que a situação é "o maior teste até agora para os esforços do bilionário em transformar o local em uma praça digital onde quase tudo é possível".

A proibição do uso de VPN por usuários brasileiros que tentem acessar o Twitter, violação que pode acarretar em multa de R$ 50 mil segundo decisão de Moraes, foi caracterizada pelo jornal como "uma atitude bastante incomum".

El País foi um dos jornais internacionais que destacaram a suspensão do X no Brasil - Reprodução/BBC/El País

A agência de notícias Associated Press (AP) também usou um alerta de "breaking news".

A AP aponta que "a medida intensifica ainda mais a batalha de meses entre os dois homens [Musk e Moraes] sobre liberdade de expressão, contas de extrema-direita e desinformação".

O jornal argentino Clarín destacou que a Justiça do Brasil "intensificou o conflito com Elon Musk", diante da decisão de Moraes.

O veículo argentino trouxe recentes declarações do presidente Lula (PT), que disse: "Todo cidadão de qualquer parte do mundo que tenha investimentos no Brasil está sujeito à Constituição e às leis brasileiras. Quem ele pensa que é [Musk]?".

O também argentino La Nación chamou Moraes como "um poderoso juiz" no título.

Já o jornal americano Washington Post destacou que a medida acontece após Musk se recusar a nomear um representante legal no Brasil.

O espanhol El País também deu destaque importante à notícia em sua página, afirmando que Moraes "manteve uma dura punição pública ao magnata sobre os limites da liberdade de expressão e como combater a desinformação".

Este texto foi publicado originalmente aqui.