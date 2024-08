Folha e UOL organizarão sabatinas com candidatos de São Paulo sobre temas da cidade

São Paulo

A Folha e o UOL promoverão nas próximas duas semanas uma série de sabatinas com todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo. O formato será remoto, com uma hora de duração. A transmissão será exclusiva e online nas páginas e redes sociais do jornal e do portal.

As sabatinas de Guilherme Boulos (PSOL), Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB) e Ricardo Nunes (MDB) ocorrerão na primeira semana, de 2 a 6 de setembro. Na sequência, de 9 a 13, será a vez de Bebetto Haddad (DC), Altino Prazeres (PSTU), Ricardo Senese (UP), João Jorge Pimenta (PCO) e Marina Helena (Novo).

Montagem com os candidatos à Prefeitura de São Paulo: em cima, da esq. para a dir., Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB); e, embaixo, da esq. para a dir., Marina Helena (Novo), Bebetto Haddad (DC), Altino Prazeres (PSTU), João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (UP) - Bruno Santos - 8.ago.24/ Folhapress, Pedro Ladeira -24.jul.24/Folhapress, Divulgação/Partido Novo, Divulgação/DC), @altinoprazeresjr no Instagram, @joaojorge.caproni no Facebook, @ricardosenese.up no Instagram

A mediação das entrevistas será de Fabíola Cidral (UOL), ao lado dos entrevistadores Raquel Landim (UOL) e Fábio Haddad, editor de Cotidiano da Folha.

As sabatinas terão uma cota fixa de tempo, com divisão por temas. Serão reservados oito minutos para os candidatos abordarem os seguintes assuntos: educação, habitação, saúde, segurança, transporte, zeladoria e conjuntura política.

O objetivo é discutir sobretudo temas urbanos da cidade de São Paulo. A ordem será definida pelo mediador em cada uma das sabatinas, sendo que o bloco de conjuntura política será necessariamente o último.

Adicionalmente, cada candidato terá dois minutos no início da sabatina para se apresentar e mais 2 minutos para considerações finais.

Folha e UOL tem feito uma série de sabatinas com candidatos de todo o país. O ciclo de entrevistas foi iniciado em 10 de junho com os postulantes de Belo Horizonte e está sendo feito também em outras 17 cidades.

Além disso, Folha e UOL promoverão debate com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.

Confira abaixo a ordem das sabatinas: