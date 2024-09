Assessor de Marçal que agrediu marqueteiro de Nunes é liberado após depoimento

São Paulo

Após prestar depoimento para a polícia sobre agressão em debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo nesta segunda (24), o cinegrafista Nahuel Medina, que integra a equipe de Pablo Marçal (PRTB), afirmou que o marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB), Duda Lima, foi quem o provocou primeiro.

Ele disse que Duda xingava o autodenominado ex-coach e tentava "passar um código" para o prefeito. Medina não especificou que tipo de código ele se refere, mas alega que quando viu a cena, começou a filmar para mostrar como os "marqueteiros agem pelas costas e como eles criam toda essa narrativa e manipulam tudo". Neste momento, Duda teria pegado seu celular e se afastado.

Ele alega que, de forma instintiva, deferiu um soco em Duda. Medina diz ainda que também registrou um boletim de ocorrência contra Duda, pois foi quem sofreu a agressão primeiramente ---a delegacia não confirmou a informação.

Nahuel Medina, videomaker, e Pablo Marçal (PRTB), candidato à Prefeitura de São Paulo - Reprodução/Nahuel Medina no Instagram

"O que eu fiz foi só me defender. Eu tô aqui [na delegacia] agora, mas talvez eu estivesse em casa se tivesse usado uma cadeira igual aconteceu com o [José Luiz] Datena [que jogou uma cadeira em Marçal no debate promovido pela TV Cultura]."

Medina ainda afirmou que o episódio não impacta a campanha de Marçal e disse que o influenciador "já é o prefeito [de São Paulo], se quiserem aceitar ou não" e voltou a dizer palavras usadas pelo ex-coach, como "não vai ter segundo turno".

Assim que saiu do debate, Ricardo Nunes acompanhou Duda até a delegacia. Lá, o marqueteiro se sentiu mal e foi para o hospital, onde o prefeito também esteve com ele. Após o hospital, Duda retornou a delegacia sem Nunes.

Duda deixou a delegacia cerca de uma hora antes e preferiu não falar com a imprensa. Com o rosto machucado e com pontos na região dos olhos, ele passou parte da noite no hospital Albert Einstein, onde passou uma série de série.

Saída de Duda Lima, marketeiro de Ricardo Nunes, de hospital - Rubens Cavallari/Folhapress

O advogado Daniel Bialski classificou a agressão como "selvageria". Ele afirma que as testemunhas do episódio confirmaram que, neste caso, há uma vítima e um agressor ---neste caso, Duda é a vítima que foi agredida por Medina.

"Não tem nenhuma justificativa", diz o advogado, que reclama da falta de civilidade da equipe do adversário. Ele diz que o episódio foi denunciado como lesão corporal leve, pois ainda faltam exames complementares e existe a possibilidade de Duda ter lesionado a visão.

O advogado lamenta que episódios como este não resultem em prisão. "Em casos como esse, Justiça determina que seja lavrado um termo circunstanciado, que foi o que foi feito", diz o advogado. Além do agressor e da vítima, testemunhas foram ouvidas e a delegada de polícia faz relatório sobre o caso, que precisa ser encaminhado ao judiciário.

Sobre a alegação da equipe de Marçal, que afirma que também registrou um boletim de ocorrência, Bialski diz que, se isso tiver sido realizado, a equipe terá cometido mais um crime de falsa comunicação de crime de denunciação. "O Eduardo é a vítima", repetiu ele.