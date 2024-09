Candidatos à Prefeitura de São José dos Campos participam de sabatina Folha/UOL

São Paulo

A Folha e o UOL promoverão sabatinas com dois candidatos à Prefeitura de São José dos Campos, no interior de São Paulo.

Elas serão gravadas e exibidas posteriormente e terão duração de 30 minutos.

Na segunda-feira (23), às 18h30, será transmitida a sabatina de Dr. Elton (União Brasil). Na quinta-feira (26), Eduardo Cury (PL) será entrevistado no mesmo horário. Atual prefeito e candidato à reeleição, Anderson Farias (PSD) foi convidado, mas cancelou a participação

Candidatos à Prefeitura de São José dos Campos Dr. Elton (União Brasil) e Eduardo Cury (PL) - Carol Jacob/Alesp; Eduardo Cury no Facebook

As sabatinas serão conduzidas por Paola Ferreira Rosa, produtora do podcast Café da Manhã, com participação dos repórteres Fabíola Perez, do UOL, e Marcelo Toledo, da Folha.

O ciclo de entrevistas foi iniciado em 10 de junho com pré-candidatos em Belo Horizonte e está sendo feito também em outras 17 cidades.

Além disso, Folha e UOL promoverão debate com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.

Montagem com todos os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos: Anderson (PSD), Eduardo Cury (PL), Dr. Elton (União Brasil), Wagner Balieiro (PT), Prof. Wilson Cabral (PDT) e Toninho Ferreira (PSTU) - Reprodução/Facebook

Nas eleições de 2016, Felício Ramuth (PSD) foi reeleito prefeito de São José dos Campos ainda no primeiro turno. Ele renunciou ao cargo para concorrer a vice-governador na chapa vitoriosa de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e, em seu lugar, assumiu o atual prefeito, Anderson Farias.

Farias tenta se reeleger, mas segundo a última pesquisa Ipec na cidade, divulgada em 17 de setembro, ele empata em segundo lugar com Dr. Elton. Ambos estão distantes do primeiro colocado, o ex-prefeito Eduardo Cury.

A aliança entre Tarcísio e o ex-presidente Jair Bolsonaro não se reflete na cidade, já que o partido do governador apoia a reeleição de Anderson, e o PL está na coligação de Cury.

Além dos três convidados, também disputam a prefeitura os candidatos Prof. Wilson Cabral (PDT), Toninho Ferreira (PSTU) e Wagner Balieiro (PT).