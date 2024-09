Candidatos a vereador em SP participam às 15h de debate da Folha

São Paulo

A Folha continua nesta quarta-feira (25), às 15h, a série de debates com candidatos a vereador na cidade de São Paulo.

O encontro desta vez terá como convidados Alessandro Azzoni (Republicanos), Cynthia Michels (PSD) e Débora Lima (PSOL), com mediação da jornalista Júlia Barbon, repórter de Política.

A ideia da série de debates é apresentar nomes majoritariamente novos —8 dos 9 não são postulantes à reeleição—, com um representante de direita, centro e esquerda em cada dia e número equilibrado de mulheres, homens, negros e brancos. Além disso, levou-se em conta indicações das legendas e sua representação atual na Câmara.

Na montagem, os candidatos Alessandro Azzoni (Republicanos), Cynthia Michels (PSD) e Débora Lima (PSOL) - Reprodução /Facebook

Alessandro Azzoni é advogado, economista e especialista em direito ambiental. Ele faz parte do conselho deliberativo da Associação Comercial de São Paulo. Seu partido, o Republicanos, apoia o candidato à prefeitura Ricardo Nunes (MDB).

Cynthia Michels é empresária e se define como ativista pela inovação consciente. Ela já concorreu a deputada estadual pelo PSB, em 2022, mas ficou com a suplência. Seu partido, o PSD, também apoia Nunes.

Débora Lima compõe o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). Já dirigiu o PSOL de Guilherme Boulos da capital e hoje preside o partido no estado de São Paulo.

Transmitido direto da Redação, no centro da capital paulista, o programa vai ao ar ao vivo no site da Folha e no canal no YouTube, onde depois a íntegra do debate seguirá disponível.

Nesta terça-feira, ocorreu o debate entre Adriana Vasconcellos (MDB), Lucas Pavanato (PL) e Mariana Bragante (Rede). Na quinta-feira (26), será a vez de Douglas Garcia (União Brasil), Janaína Lima (PP) e Raimundo Bonfim (PT).

As conversas fazem parte de uma série de iniciativas do jornal para ampliar o conhecimento do eleitor sobre a disputa para a Câmara paulistana. Outras reportagens sobre o assunto podem ser encontradas na página Legislativo Municipal e, na última quarta (19), foi lançado o Match Eleitoral 2024.

A ferramenta desenvolvida pela Folha e pelo Datafolha abarca pela primeira vez os candidatos a vereador em São Paulo e funciona como um aplicativo de relacionamentos, "dando match" entre o leitor e os concorrentes ao cargo de acordo com suas respostas a um questionário de 15 perguntas.

Além dos debates com candidatos a vereador, a Folha e o UOL promoverão um debate entre os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo na próxima segunda (30), às 10h —caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro.

Um ciclo de sabatinas iniciado em 10 de junho também tem entrevistado candidatos às prefeituras de 18 cidades.