Cármen cita violência em campanhas e aciona PF e Justiça Eleitoral após agressões em debates

Brasília

A presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Cármen Lúcia, disse nesta terça-feira (24) que episódios violentos registrados durante as campanhas eleitorais ofendem a democracia.

A ministra anunciou que acionou a Polícia Federal, Ministério Público e os tribunais regionais da Justiça Eleitoral para dar "celeridade e prioridade" às investigações e julgamento sobre "casos de violência da mais variada deformação que se vem repetindo".

A ministra não citou episódios específicos, mas as medidas foram tomadas um dia após um assessor do influenciador Pablo Marçal (PRTB) agredir o marqueteiro Duda Lima, que trabalha para a campanha do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). Em debate anterior na capital paulista, o apresentador José Luiz Datena (PSDB) ainda deu uma cadeirada em Marçal.

Confusão envolvendo o candidato Pablo Marçal durante o debate nesta segunda-feira (23) - @FlowPodcast no Youtube/Reprodução

A presidente do TSE disse que a violência na disputa eleitoral "desrespeita não apenas o agredido, também ofende a toda sociedade e democracia".

"Por despreparo, descaso ou tática ilegítima desqualificada de campanhas, atenta-se contra cidadãos, atacam-se pessoas e instituições e, na mais subalterna e incivil descompostura, impõe-se às pessoas honradas do país, que querem apenas entender as propostas que os candidatos oferecem para as suas cidades, sejam elas obrigadas a assistir a cenas abjetas e criminosas que rebaixam a política a cenas de pugilato, desrazão e notícias de crime", disse Cármen Lúcia.

A ministra cobrou mudança de postura dos partidos políticos, candidatos e de seus assessores. Ela citou ainda que as campanhas utilizam recursos "que são do povo brasileiro" para a disputa eleitoral, em uma referência ao fundo eleitoral.

"Agressões físicas contra pessoas, em especial contra mulheres, e todas as agressões praticadas no processo eleitoral, que vem aumentando, em demonstração de ensurdecedor retrocesso civilizatório, não serão aceitas pela Justiça eleitoral", disse a presidente do TSE.

Nahuel Medina, assessor que grava vídeos para Marçal, agrediu com um soco o marqueteiro da campanha de Nunes. A agressão ocorreu segundos após a expulsão de Pablo Marçal do debate organizado pelo Flow Podcast nesta segunda-feira (23) no Clube Sírio. Ele foi detido por PMs na saída do evento e liberado horas depois.