Cidade de Elmar na Bahia tem guerra de emendas e corrida por obras na eleição

Campo Formoso (BA)

Um helicóptero R66 turbine, de custo estimado em ao menos R$ 3,5 milhões, rasga os céus de Campo Formoso, no norte da Bahia. A aeronave pousa no estádio para desembarque de Elmar Nascimento (União Brasil), ilustre filho da terra.

O deputado federal voltou ao seu berço político após um passo atrás na corrida pela presidência da Câmara, com a entrada do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) na disputa no Congresso. À noite, assistiu a Wesley Safadão em festival organizado pela prefeitura.

Campo Formoso protagoniza uma das mais renhidas disputas por uma prefeitura da Bahia. Impulsionadas por recursos de emendas parlamentares, situação e oposição travam uma corrida por obras e fazem das ruas da cidade palco de uma disputa com rivalidade digna de times de futebol.

Máquinas trabalham em obra de pavimentação asfáltica no povoado de Tiquara, em Campo Formoso (BA), às vésperas das eleições

Irmão de Elmar Nascimento, o prefeito Elmo Nascimento (União Brasil) concorre à reeleição e enfrenta nas urnas Denise Menezes (PSD), esposa do deputado estadual Adolfo Menezes (PSD), presidente da Assembleia Legislativa e aliado do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

A eleição reflete uma disputa entre dois grupos políticos que rivalizam na cidade há ao menos 50 anos: os Boca Branca, atualmente liderados por Elmar, e os Boca Preta, comandados por Menezes.

Neste ano, o embate ganhou um ingrediente extra: é embalado pela farra de emendas parlamentares apadrinhadas por seus principais líderes políticos.

Com 71 mil habitantes e território equivalente a dez vezes o de Salvador, Campo Formoso é a 28ª cidade mais populosa da Bahia, mas foi a quarta que mais conseguiu recursos de emendas, atrás da capital, de Camaçari e de Itabuna. Desde 2021, foram R$ 93 milhões destinados à cidade.

Uma parte relevante das verbas e equipamentos vieram da Codevasf, estatal usada como uma espécie de "loja de políticos" e área de influência de Elmar, que apadrinhou o diretor-presidente Marcelo Moreira.

Em 2024, Campo Formoso foi a cidade que mais recebeu equipamentos da estatal na Bahia. Foram R$ 4 milhões em máquinas e tratores, sendo R$ 3 milhões destinados à prefeitura comandada pelo irmão de Elmar e R$ 1 milhão para associações ligadas a Menezes.

Nos anos anteriores, a prefeitura também recebeu da estatal 1.300 tanques e caixas-d’água. Em setembro de 2023, ao menos 200 reservatórios de água estavam estocados num terreno da prefeitura.

Prefeito Elmo Nascimento (União Brasil), irmão do deputado federal Elmar Nascimento, faz campanha nas ruas de Campo Formoso (BA)

O prefeito Elmo nega favorecimento à sua gestão: "Você está olhando os últimos quatro anos, mas bora olhar os últimos 50 anos. Qual cidade recebeu mais recursos? Havia uma demanda reprimida".

Ele reconhece que as emendas "não são a forma mais correta" de distribuição dos recursos e defende uma reforma tributária que dê autonomia financeira aos municípios. Diz ainda que a distribuição de equipamentos segue critérios técnicos e não os da política.

Às vésperas das eleições, Campo Formoso é um canteiro de obras, das ruas da zona urbana até as mais distantes regiões rurais. Placas na entrada da cidade indicam os responsáveis pelos recursos —a Codevasf ligada a Elmar e o governo da Bahia, aliado a Menezes.

No bairro Bela Vista, distrito de Poços, o asfalto estalava de novo. As obras foram iniciadas em 31 de agosto, concluídas dois dias depois e devidamente divulgadas nas redes de aliados do prefeito. Nas ruas do bairro, a maioria das casas tinha adesivos da campanha de Elmo nos portões.

O cenário era semelhante nas ruas do entorno da rodoviária, que haviam sido recapeadas na mesma semana. No povoado Lagoa Rasa, máquinas faziam a terraplanagem e operavam a todo vapor em uma obra de asfaltamento de uma estrada vicinal.

Um dos destaques da campanha é a construção de um hospital municipal. A obra foi prometida pelo prefeito na eleição de 2020, os recursos foram garantidos, e a licitação foi concluída em 2023. Em 4 de setembro, quando a reportagem da Folha foi ao local, cinco operários munidos de picaretas trabalhavam em um descampado vazio.

O volume de obras fez com que o grupo político Boca Branca, liderado por Elmar, ganhasse novos adeptos. Com bandeira em punho, Nadja Ferreira da Silva, 39, aguardava a passagem de uma caminhada de Elmo pela sua rua: "Fui Boca Preta a vida inteira, mas agora mudei. O prefeito fez muita obra".

Além das obras, a prefeitura também apostou em festas como o Festival das Esmeraldas, realizada desde 2022. Neste ano, foi na primeira semana de setembro, com investimento de R$ 3,8 milhões da prefeitura e shows de Wesley Safadão, Leo Santana e Bell Marques.

Na semana anterior à eleição, a dupla Iguinho e Lulinha tocará na praça do povoado de Tuiutiba por um cachê de R$ 280 mil. A prefeitura gastou R$ 10,9 milhões em um contrato de locação de estrutura para eventos, sendo que R$ 6,2 milhões foram para uma empresa da esposa de um primo do prefeito.

Ainda assim, a gestão municipal passa longe da unanimidade. Erisvaldo Ferreira Rocha, 41, percorreu 100 km de ônibus do povoado Lage dos Negros até a sede da cidade para ir a um ato de campanha da oposição.

Ele diz que a prefeitura inaugurou uma obra de pavimentação numa das estradas para a comunidade, mas meses depois a pista já estava cheia de buracos. "O que a gente vê é muita tapeação", afirma.

A prefeitura também enfrenta uma ação civil pública do Ministério Público por excesso de contratação temporária de pessoal, sem concurso —só em março, foram 731 professores e mediadores nesse regime de trabalho.

A oposição tenta fazer frente com recursos de emendas dos deputados federais aliados, destinadas a associações: "Para a prefeitura a gente não coloca emenda aqui. Nesse momento, não", afirma o deputado federal Gabriel Nunes (PSD), aliado de Menezes.

Três equipamentos da Codevasf foram doados para entidades, entre elas a Associação de Moradores de Tiquara, liderada pelo agricultor Jonilson Cavalcante, aliado de Menezes e Boca Preta convicto.

Denise Menezes (PSD), esposa do deputado estadual Adolfo Menezes, discursa em um palanque no centro de Campo Formoso - Bruno Santos/Folhapress

Mas a principal fonte de recursos é o governo do estado, comandado pelo aliado Jerônimo Rodrigues, que já inaugurou na cidade uma delegacia, um complexo poliesportivo, estradas e até a cobertura de uma feira.

"Eu não era nem para ter adversário, se fosse outra cidade", disse Menezes, que afirma ter levado cerca de R$ 500 milhões em obras para a região e é o principal fiador da candidatura da esposa.

Ele estima que os adversários tiveram três vezes mais recursos para aplicar na região. Mesmo assim, prevê uma disputa dura entre os Boca Preta e Boca Branca, tal qual nas eleições anteriores. Do outro lado, Elmo segue otimista na reeleição: "As pessoas comparam e veem uma perspectiva de futuro".