Datafolha: Boulos derrapa entre homens, e Marçal marca só 12% entre mulheres

São Paulo

Pablo Marçal (PRTB) oscilou dois pontos para cima e retomou a liderança numérica entre homens na pesquisa Datafolha.

Embora haja um empate técnico triplo, o influenciador chega a 28% das intenções de voto desse grupo, enquanto Ricardo Nunes (MDB) oscilou três pontos para baixo e marca 24% e Guilherme Boulos (PSOL) oscilou um para baixo e tem 23%.

Entre as mulheres, Nunes e Boulos aparecem empatados, com 30% e 29%, respectivamente. É a primeira vez que Nunes está numericamente à frente de Boulos no segmento. Marçal oscilou um ponto negativamente e chegou a 12% no eleitorado feminino.

A margem de erro nos dados por gênero é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

Marçal, Nunes e Boulos empatam tecnicamente na liderança entre os homens. Nunes e Boulos dividem a dianteira entre mulheres - Bruno Santos; Pedro Ladeira/Folhapress

Nos resultados gerais, cuja margem de erro é de três pontos percentuais, Nunes tem 27%, Boulos, 26%, e Marçal, 19%.

Boulos mantém intenção de votos próxima dos 20% entre os homens desde agosto. Mas o psolista enfrenta grande rejeição no eleitorado masculino, com 46% dos homens dizendo que não votariam nele (contra 38% quando se considera a média do eleitorado). Mesmo com o início da campanha em 16 de agosto, ele não tem conseguido atenuar o resultado, que se mantém estável.

Marçal, por outro lado, tem no voto feminino uma de suas fragilidades. O influenciador é rejeitado por 53% das mulheres paulistanas. Em 8 de agosto, eram apenas 32%. Ele também não tem conseguido atrair esse segmento para sua campanha. Desde o início de setembro, ele vem oscilando negativamente nesse eleitorado, chegando a 12% nesta pesquisa.

No levantamento anterior do Datafolha, Nunes tinha 27% do voto masculino, empatado tecnicamente com Marçal, que marcava, 26%, e Boulos, com 24%. Entre as mulheres, Boulos tinha 26%, empatado com Nunes, também com 26%. Marçal marcava 13%.

A pesquisa Datafolha foi contratada pela Folha. O levantamento ouviu 1.204 eleitores na capital entre os dias 17 e 19 de setembro e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-03842/2024.

Veja a distribuição de votos no primeiro turno da eleição de São Paulo por gênero: