Datafolha: Boulos lidera entre pretos, e Nunes, entre pardos em SP

São Paulo

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) lidera as intenções de voto entre eleitores pretos, e o prefeito Ricardo Nunes (MDB), entre pardos, na corrida pela Prefeitura de São Paulo.

Boulos oscilou positivamente cinco pontos nas intenções de voto entre pretos, segundo a pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (19). O deputado registra agora 35% nesse grupo de paulistanos.

Ele é seguido pelo prefeito, com 19% das intenções de voto do segmento, e por Pablo Marçal (PRTB), com 15%. A margem de erro nesse caso é de 7 pontos percentuais para mais ou para menos.

Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) - Marlene Bergamo/Folhapress

Na sequência, vêm José Luiz Datena (PSDB), com 9% das intenções de voto entre pretos, e Tabata Amaral (PSB), com 8%.

A pesquisa Datafolha foi contratada pela Folha e pela TV Globo. O levantamento foi realizado presencialmente com 1.204 pessoas de 16 anos ou mais em São Paulo nos dias 17 e 19 de setembro. Foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-03842/2024.

Entre pardos, o levantamento mostra Nunes com 31% das intenções de voto, na frente de Boulos com 21%. Nesse grupo, a margem de erro é de 5 pontos para mais ou para menos. Como a diferença está no limite da margem, considera-se que o prefeito está à frente nesse segmento.

Em seguida, vêm Marçal com 20% e Datena e Tabata com 7%.

Já entre paulistanos brancos, Nunes tem 29% das intenções de voto, e Boulos aparece com 28%. Na sequência, Marçal registra 19%.

A margem de erro nesse grupo é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.

Ainda nesse segmento, Tabata Amaral registra 8%, e Datena, 2%.

Na pesquisa anterior, Boulos estava à frente numericamente nas intenções de voto entre pessoas pretas, com 30%. Ele estava empatado tecnicamente com Nunes, que tinha 23%, e com Marçal, que marcava 17%.

Na sequência, apareciam Datena, com 8%, e Tabata, com 7%.

Entre pardos, também havia empate técnico na liderança das intenções de voto: Nunes tinha 28%, Boulos, 23%, e Marçal, 18%.

Entre os brancos, a situação era de triplo empate técnico: Nunes aparecia com 27%, seguido por Boulos, com 25%, e Marçal, com 21%. Tabata registrava 9%, e Datena, 4%.