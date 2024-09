Datafolha: Duda Salabert (30%), Correia (26%) e Engler (25%) têm maior rejeição em BH

Belo Horizonte

As candidaturas de Duda Salabert (PDT), Rogério Correia (PT) e Bruno Engler (PL) são as que apresentam o maior nível de rejeição entre os eleitores de Belo Horizonte, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (19).

Disseram que não votariam de jeito nenhum na candidata do PDT 30% dos entrevistados, enquanto 26% citaram o petista e 25% o postulante do PL.

Duda Salabert, Rogério Correia e Bruno Engler - Vinicius Loures/Câmara dos Deputados, Renato Araújo/Câmara dos Deputados e Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress

O Datafolha ouviu 910 eleitores da capital mineira na terça-feira (17) e na quarta-feira (18). A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, nível de confiança de 95% e foi registrada na Justiça Eleitoral com o número MG-07919/2024. O levantamento foi contratado pela Folha e pela TV Globo.

Na pesquisa anterior, Engler, que é apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), era rejeitado por 26%, Duda, por 24%, e Correia por 17%.

No levantamento desta semana, 18% disseram que não votariam de forma alguma no senador licenciado Carlos Viana (Podemos). Na sequência, aparecem Indira Xavier, com rejeição de 17%, e o prefeito Fuad Noman (PSD), com 16%.

O apresentador de TV Mauro Tramonte (Republicanos), apoiado pelo governador Romeu Zema (Novo), tem numericamente a rejeição mais baixa entre os principais candidatos: 13%. Ele lidera as intenções de voto, com 28%.

Tramonte também é o mais conhecido entre os candidatos, com 95%. Viana é o segundo, com taxa de conhecimento de 84%.

Quando perguntados sobre o conhecimento em relação ao número de urna do candidato, aparecem à frente Engler, com 59%, e Correia, com 56%.