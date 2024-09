São Paulo

A nova pesquisa Datafolha para a eleição paulistana mostra alguma resiliência de Pablo Marçal (PRTB) num eleitorado que ele tanto preza: evangélicos como ele.

Nenhum candidato saiu muito do lugar nesse nicho em comparação com a semana passada, o que por si só não é de todo ruim para Marçal. Sob chumbo da cúpula de pastores, o ex-coach oscilou de 31% para 26%.

Apesar do apoio maciço dessa mesma turma, Ricardo Nunes tampouco deu um grande salto entre fiéis. Tinha 29% e agora chega aos 32%. Guilherme Boulos (PSOL), o menos simpático do trio para as igrejas, engordou numericamente um ponto percentual e está com 15%.

Todos, portanto, oscilaram dentro da margem de erro, de seis pontos percentuais para esse recorte religioso específico. Crentes são 22% da amostra, abaixo dos 41% de católicos e à frente dos 18% que dizem não ter religião.

"Eu sou o mais resistente deles", disse Marçal à influenciadora de direita Antonia Fontenelle. "Emocionalmente, fisicamente. Sou o mais resistente espiritualmente. Eu aguento pancada. Até depois do último desistir, ainda estou de pé."

Pablo Marçal no aniversário de 25 anos da Igreja da Videira, em Goiânia - Igreja da Videira no Instagram

Três dias depois, ele saiu deitado do debate na TV Cultura, numa ambulância, após levar uma cadeirada de Datena (PSDB). Choveram análises apontando um a.C/d.C. em sua campanha, um "antes e depois da Cadeira".

É razoável presumir que o ataque o prejudicou. A ele restou a pose de macho viril arranhada e a pecha de ter colhido o que plantou —e aqui não se trata de justificar agressão física, apenas constatar impressão popular sobre o episódio. Marçal passou a fazer chacota dele próprio, compartilhando joguinhos virtuais em que cadeiras levam a melhor sobre ele.

Mas a pressão contra sua candidatura já tinha aumentado uma semana antes, ao menos nos segmentos evangélico e bolsonarista, que com frequência formam uma coisa só. O ex-coach usou o 7 de Setembro para comprar briga com duas figuras na proa do conservadorismo nacional, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o pastor Silas Malafaia. Agiu como se pudesse dispensar lideranças e arrebatar a base.

Talvez tenha metido os pés pelas mãos. Virou alvo de artilharia quase diária de Malafaia, um farol para pastores de pequeno e médio porte, e que sabe falar grosso como ele. Também pode ter se precipitado ao sugerir que o bolsonarismo pode prescindir de Bolsonaro e o ungir como novo capitão.

É digno de nota, contudo, que Marçal continue em alta conta com fatia evangélica expressiva a despeito do mundaréu de líderes depondo contra ele.

Dá para entender por que o ex-coach é indigesto para tantos deles: diz ter uma igreja do coração, a goiana Videira, mas hoje não está ancorado em nenhuma denominação e já afirmou que nunca mais vai "dar o dízimo, nem a pau". Prefere se declarar cristão a evangélico, embora não rechace o rótulo. Gosta de pregar que cristianismo não é religião, "é lifestyle". É como se dissesse: vá com Deus, meu filho, e não precisa de ninguém mediando seu caminho até Ele, não, viu?

Declarações passadas municiaram detratores, como o pouco caso que faz de um conhecido rei bíblico. "Salomão escreveu três livros, eu escrevi 45. Eu tenho só uma mulher. Salomão tinha mil e não encontrou a paixão da vida dele. [...] Salomão era um neném. Precisamos parar de venerar Salomão e um monte de gente e entender que também nós somos imagem e semelhança do Criador."

Ao mesmo tempo, o único evangélico no páreo paulistano ensopa seu discurso com referências bíblicas. No debate mais recente, falou que caminharia pelo "vale da sombra da morte" sem nada temer, "porque o Senhor Deus está conosco aqui na cidade". Sobre a rejeição mais alta entre candidatos, "ninguém é amado sem ser rejeitado primeiro". Se você pensou em Jesus, pensou correto.

A taxa de eleitores que dizem não votar de jeito nenhum em Marçal, aliás, é bem menor entre evangélicos (28%) do que na média geral (47%).

Ranieri Costa, teólogo e autor de "Teologia do Coaching: A Ilusória Ideologia de que Nascemos Só para Vencer", pinçou outras falas de uma live que Marçal fez após o confronto com a agressão de Datena. Disse que foi "uma oferta ali", tal qual Isaque, o filho que Abraão oferece a Deus em sacrifício, e que indenizaria "quatro vezes mais" se achassem algum malfeito contra alguém —aqui a alusão é a Zaqueu, cobrador de impostos que prometeu devolver o quádruplo do que tivesse extorquido de alguém.

Para o crente, diz Costa, "o conhecimento bíblico impressiona". Lembrando que Bolsonaro não ia muito além de João 8:32: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Quando maneja as Escrituras sem explicitar a fonte, Marçal dá uma piscadela ao eleitor fiel. "O evangélico gosta disso, como se ele estivesse tentando evangelizar as pessoas com um discurso que ele diz não ser religioso, mas que o usa."

Se não se sai de todo mal nesse quinhão religioso, Marçal por outro lado tem dez pontos percentuais a menos entre católicos, 16%. Bolsonaro chegou a compartilhar no WhatsApp vídeo em que o neopolítico diz que a Igreja Católica matou muita gente, e que a igreja evangélica não mata "com morte física, mata com morte espiritual". A guerra religiosa certamente terá novas batalhas pela frente.