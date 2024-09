Datafolha: Nunes mantém vantagem na maioria dos segmentos contra Boulos em 2º turno; veja

São Paulo

Em simulação de segundo turno, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) mantém-se à frente de Guilherme Boulos (PSOL) na maior parte dos segmentos na mais recente pesquisa Datafolha de intenção de voto à Prefeitura de São Paulo.

Os principais grupos em que o atual ocupante do Edifício Matarazzo tem folga são os evangélicos, no qual possui 39 pontos de diferença. Ele ainda tem prevalência em grupos como homens, católicos e com menor renda.

Já Boulos, que na semana passada não liderava em nenhum dos grupos, agora está à frente entre eleitores autodeclarados pretos. Ele está tecnicamente empatado com o atual prefeito entre os mais ricos.

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) - Marcelo Pereira e Danilo Verpa/Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Paulo e Folhapress

Nos dados globais, se o segundo turno da eleição paulistana fosse hoje, 52% optariam pelo atual prefeito e 37% escolheriam Boulos. Na semana passada, o tira-teima ficou em 53% a 38% em favor do prefeito, mantendo a atual diferença.

A pesquisa foi realizada de terça-feira (17) até esta quinta-feira (19) com 1.204 eleitores de São Paulo, contratada pela Folha e pela TV Globo e registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-03842/2024. A margem de erro nos dados globais é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Cada segmento possui uma margem de erro específica, o que é importante para definir se um dos pré-candidatos está na frente ou está empatado tecnicamente.

Veja o resultado da pesquisa Datafolha de intenção de voto em segundo turno à Prefeitura de São Paulo por cada segmento:

Por gênero

Na rodada de 10 a 12 de setembro, Nunes registrava 17 pontos de diferença para Boulos entre homens. Na atual pesquisa, o prefeito mantém a liderança, oscilando de 53% para 52%, enquanto Boulos foi de 36% para 34%, chegando a 18 pontos de distância entre os dois candidatos.

Já entre as mulheres, o atual chefe do Executivo paulistano oscilou dois pontos para baixo, mas manteve a liderança, agora com dez pontos de diferença, que variou dois pontos para cima (51%, contra 41% de Boulos).

A margem de erro tanto para homens quanto para mulheres é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos.

Por religião

Nunes fica à frente entre os dois grupos pesquisados pelo Datafolha, católicos e evangélicos.

A diferença no primeiro é de 20 pontos, já que o prefeito marcou 55% e Boulos, 35%. O primeiro oscilou um ponto acima, e o segundo, três pontos abaixo. Na semana passada, a distância entre Nunes e o deputado federal era de 16 pontos, com placar de 54% a 38% para o candidato à reeleição.

Entre os evangélicos, a distância chega a 38 pontos a favor de Nunes, com 63% a 25%. Em relação à semana passada, Boulos oscilou um ponto para cima.

A distância é tão longa que, mesmo considerando os limites mínimo da margem de erro na pontuação de Nunes e máximo no percentual de Boulos, ainda seriam 26 pontos a mais para o prefeito.

As margens de erro por religião são de cinco pontos percentuais entre católicos e seis entre evangélicos.

Por critério étnico-racial

No quesito étnico-racial, o prefeito fica à frente do congressista entre as pessoas brancas, tendo 54% contra 36% do congressista. No levantamento realizado entre 10 a 12 de setembro, o resultado era de 56% de Nunes contra 35% de Boulos.

A margem de erro para o grupo é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

Entre os que se autodeclaram pardos, a distância do deputado do PSOL para o emedebista é de 20 pontos —Nunes lidera por 54% a 34%. Na semana passada, o tira-teima resultava em 55% a 37% em favor do atual ocupante do Edifício Matarazzo, com uma margem de cinco pontos para mais ou para menos.

Entre as pessoas pretas, Boulos tem 52% contra 37% de Nunes na atual rodada. Enquanto o congressista oscilou cinco pontos para cima, o prefeito fez o movimento inverso. Por isso, o candidato do PSOL passou a definitivamente liderar nesse eleitorado.

Na semana passada, o congressista t 47% e Nunes, 42%, em cenário de empate técnico. A margem neste grupo é de sete pontos percentuais.

Por renda

No recorte por faixa de renda, Nunes tem vantagem para Boulos entre os mais pobres, grupo no qual o deputado federal espera melhorar de desempenho com a presença de Lula (PT) na campanha.

O prefeito registra 53% entre os com proventos em até dois salários mínimos, ante 35% do congressista.

A margem é de cinco pontos para mais ou para menos, e a diferença entre os dois é de 18 pontos. Na semana anterior, essa diferença era de 14 pontos.

Entre os com renda entre dois a cinco mínimos, Nunes oscilou negativamente seis pontos em relação ao levantamento anterior e chegou a 51%, contra 40% de Boulos, que variou quatro pontos para cima. Com isso, o emedebista tem vantagem de 11 pontos, contra 21 pontos na rodada anterior.

Neste levantamento, a faixa intermediária de renda teve margem de erro de cinco pontos percentuais.

Por fim, na faixa de renda mais alta da pesquisa Datafolha, Nunes registra 48% contra 40% de Boulos, em empate técnico diante da margem de erro de sete pontos percentuais, para mais ou para menos. Na pesquisa anterior, o prefeito tinha 47%, contra 45% do psolista.