Datafolha: rejeição a Marçal cresce 17 pontos em 6 semanas e chega a 47%

São Paulo

O influenciador Pablo Marçal (PRTB) lidera a rejeição entre os candidatos a prefeito de São Paulo, com 47% que declaram que jamais votariam nele, segundo a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (19).

A rejeição do autodenominado ex-coach, que era de 44% há uma semana, oscilou para cima após a cadeirada que ele sofreu de José Luiz Datena (PSDB) no debate da TV Cultura, no domingo (15). Já o percentual de quem não votaria no tucano é de 35% —era de 32% na quinta-feira passada.

Desde o início de agosto, a rejeição de Marçal cresceu 17 pontos —ele marcava 30%— e superou a de Guilherme Boulos (PSOL), que era o candidato mais rejeitado.

Pablo Marçal (PRTB) em entrevista após debate da Rede TV! e UOL, na terça-feira (17) - Zanone Fraissat/Folhapress

No ranking atual dos mais rejeitados, após Marçal, aparecem Boulos, com 38%, Datena, com os já mencionados 35%, e Ricardo Nunes (MDB), com 21%.

Na semana passada, o deputado do PSOL tinha 37% de rejeição, e o prefeito, 19%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos para mais ou para menos.

Como mostrou o Datafolha, a rejeição de Marçal havia subido 6 pontos em uma semana, entre 5 e 12 de setembro, momento em que ele passou a ser atacado pelos adversários em debates e propagandas.

Concorrendo pelo PRTB, uma legenda nanica, o influenciador é o único entre seus principais concorrentes a não contar com tempo de TV, tendo menos oportunidades fora das redes para se defender e contra-atacar.

Após Datena atacar Marçal com uma banqueta, adversários do influenciador criticaram a atitude do tucano, mas também responsabilizaram Marçal pelas provocações que tem feito nos debates. O candidato do PRTB cobrou dos rivais solidariedade a ele. Já Datena chegou a ser elogiado nas ruas pela cadeirada ao fazer campanha na zona sul, nesta quarta (18).

O Datafolha também perguntou se os eleitores conhecem ou não os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Marçal, que é o mais rejeitado, também é numericamente o menos conhecido, o que dá margem para que a aversão a ele se amplie ainda mais.

Declaram não conhecer Marçal 18% dos entrevistados, enquanto 30% dizem conhecê-lo bem, 25% afirmam conhecê-lo um pouco e 27% respondem que o conhecem de ouvir falar.

Boulos tem 13% que afirmam não conhecê-lo, sendo que 40% declaram conhecê-lo bem; 24% um pouco e 23% de ouvir falar.

Para Nunes, a parcela que diz não conhecê-lo é de 8% —42% afirmam conhecer bem; 31% um pouco e 19% de ouvir falar.

Só 2% respondem não conhecer o apresentador Datena, enquanto 51% declaram conhecê-lo bem, 30% um pouco e 17% de ouvir falar.

Nesta rodada, a pesquisa também levantou se os eleitores sabem dizer qual é o número de urna dos candidatos que escolheram. No geral, 42% dos entrevistados acertaram o número, 11% erraram e 44% disseram não saber o número do seu candidato.

Nesse quesito, Marçal e Boulos levam vantagem. Entre quem declara votar no influenciador, 57% acertam o número do candidato do PRTB; 3% erram e 40% dizem não saber qual é o número.

Para os eleitores de Boulos, o índice de acerto é de 56% e o de erro é 13% —31% afirmam não saber o número do candidato do PSOL.

No grupo que escolhe Nunes, 40% acertam o número do MDB, enquanto 8% erram e 52% não sabem.

O Datafolha ouviu 1.204 pessoas neste levantamento, contratado pela Folha e pela TV Globo, e realizado de terça-feira (17) até esta quinta-feira. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o código SP-03842/2024.