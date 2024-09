Datafolha: Tramonte supera Engler, Fuad, Duda e Correia no 2º turno em BH

Belo Horizonte

O deputado estadual e apresentador de TV Mauro Tramonte (Republicanos) mantém vantagem sobre os concorrentes nas simulações de segundo turno feitas pelo Datafolha em Belo Horizonte.

O instituto ouviu 910 eleitores da capital mineira na terça-feira (17) e na quarta-feira (18). A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais, nível de confiança de 95% e foi registrada na Justiça Eleitoral com o número MG-07919/2024 . O levantamento foi contratado pela Folha e pela TV Globo.

Mauro Tramonte, que mantém vantagem em todas as simulações de segundo turno - Elizabete Guimarães/Divulgação AL-MG

Na simulação contra o deputado estadual Bruno Engler (PL), a vantagem que era de 44 pontos agora foi para 31. Tramonte aparece com 59% das intenções de voto, contra 28% do candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Do total, 11% afirmaram que votariam em branco ou nulo, e 3% não souberam responder.

No cenário contra Fuad Noman (PSD), o apresentador de TV marca 54% contra 34% do atual prefeito. A margem, antes de 23 pontos, agora é de 20. No recorte atual, 8% disseram que anulariam ou votariam em branco, e 3% não responderam.

O Datafolha também simulou a disputa de segundo turno entre o líder das pesquisas, apoiado pelo governador Romeu Zema (Novo) e pelo ex-prefeito Alexandre Kalil (Republicanos), contra os candidatos da esquerda na cidade.

Contra a deputada federal Duda Salabert (PDT), Tramonte venceria por 65% a 22%. Dos entrevistados, 11% votariam em branco ou nulo e 2% não responderam.

Na simulação diante do deputado federal Rogério Correia (PT), nome apoiado pelo presidente Lula (PT), o apresentador de TV superaria o adversário por 67% contra 19%. Nesse cenário, 12% votariam em branco ou nulo e 2% não souberam.

Na pesquisa de intenção de voto à prefeitura da capital mineira também divulgada nesta quinta, Mauro Tramonte se mantém na liderança, com 28%. Na sequência, aparecem empatados Engler e Fuad, com 18% cada.

Duda, com 9%, Rogério, com 6%, Carlos Viana (Podemos), com 5%, e Gabriel (MDB), com 3%, completam a lista dos candidatos que pontuaram nesse levantamento.