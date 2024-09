Datafolha: veja intenção de voto por idade para a Prefeitura de SP

São Paulo

O candidato Guilherme Boulos (PSOL) continua numericamente à frente entre os eleitores mais jovens da capital paulista, segundo a pesquisa Datafolha. Apesar disso, ele perdeu a liderança numérica em duas faixas de idade em estava na dianteira. Por outro lado, oscilou positivamente e encostou no prefeito Ricardo Nunes (MDB) entre os eleitores idosos.

No eleitorado mais jovem, entre 16 e 24 anos, há empate quíntuplo. Boulos tem 25% das intenções de voto, e Pablo Marçal (PRTB), 23%. Nunes oscilou nove pontos positivamente e tem 21% no segmento. Completam o empate José Luiz Datena (PSDB), com 10% e Tabata Amaral (PSB), com 8%. A margem de erro nessa faixa é de nove pontos percentuais para mais ou para menos.

Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB)

A pesquisa anterior havia mostrado Tabata como a candidata com a maior oscilação positiva nesse segmento, com sete pontos para cima, chegando a 14%. Nesta, ela detém a maior oscilação negativa, seis pontos para baixo, ficando numericamente abaixo de Datena pela primeira vez.

Entre eleitores de 25 a 34 anos, Marçal tem 28%, Boulos, 24% e Nunes, 18%. Na pesquisa anterior, Boulos liderava numericamente o segmento, com 28%. Nessa faixa, a margem de erro é de sete pontos.

Entre os que têm de 35 a 44 anos, Nunes marca 27%, três pontos a mais que no levantamento anterior. Marçal tem 24%, assim como Boulos, que também perdeu a dianteira numérica nessa faixa. A margem de erro do segmento é de seis pontos. Os três, portanto, estão tecnicamente empatados.

O prefeito também aparece numericamente à frente entre eleitores de 45 a 59 anos, com 34% das intenções de voto, seguido de Boulos, com 27%, e Marçal, com 14%.

Boulos oscilou seis pontos positivamente entre os eleitores acima de 60 anos e encostou em Nunes. O prefeito marca 31% nesse estrato e o deputado, 30%. A margem de erro nos dois segmentos é de seis pontos

A pesquisa Datafolha foi contratada pela Folha e pela TV Globo. O levantamento ouviu 1.204 eleitores na capital entre os dias 17 e 19 de setembro e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-03842/202.

Veja a segmentação dos resultados do Datafolha por idade: