Datena volta às ruas e ouve elogios por agressão a Marçal: 'Valeu pela cadeirada'

São Paulo

Após agredir Pablo Marçal (PRTB) no debate da TV Cultura no último domingo (15), o apresentador José Luiz Datena (PSDB) retomou sua agenda de campanha com caminhada pelas ruas do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, nesta quarta-feira (18).

Boa parte do público agradeceu e parabenizou Datena pela agressão a Marçal. Em uma caminhada de quase 30 minutos, o tucano ouviu frases como "valeu pela cadeira" e "cadeirada nele".

Uma senhora sugeriu que, na próxima vez, Datena utilize duas cadeiras. Por outro lado, teve quem pedisse para "esconderem as cadeiras" e, pelo menos, dois motoristas que estavam passando gritaram "faz o M" na avenida Comendador Sant'Anna.

Datena no debate organizado pela RedeTV! e UOL, o primeiro depois da cadeirada - Zanone Fraissat/Folhapress

Datena evitou comentar o episódio com o público. Aos jornalistas ele disse que não estava satisfeito com aquela reação. "Não acho legal me parabenizar por isso, de jeito nenhum. Eu não gostei que isso tivesse acontecido. Prefiro que as pessoas pensem em votar em mim como um candidato", afirmou.

"Eu jamais trocaria uma eleição para qualquer cargo por um ato como esse. Pelo contrário, só me defendi de ataques insanos e lamentáveis que esse candidato tóxico vem fazendo com todo mundo, sem pensar nas consequências", prosseguiu o candidato do PSDB.

Há uma expectativa no entorno da campanha de que o episódio ajude Datena a melhorar a sua margem de votos. A pesquisa da Quaest, divulgada nesta quinta, mostra que o apresentador oscilou de 8% para 10% nas intenções de voto, superando numericamente Tabata Amaral (PSB), que tem 7%. Já Marçal oscilou para baixo, de 23% para 20%.

"Se for por isso [a cadeirada], não gostaria [de subir na pesquisa]. Aquilo foi uma atitude de legítima defesa. Esse sujeito ataca as pessoas sem provas e é um risco grave à democracia", disse Datena.

A caminhada pelo Capão Redondo foi a primeira depois do debate. O candidato anunciou, mas depois cancelou compromissos em Santana e em Perus na segunda e terça, respectivamente.

Marçal já havia retomado as atividades de campanha na segunda-feira (16). Em caminhada na região central da capital, ele repetiu provocações a Datena e viu manifestantes levantarem cadeiras para ele.

Nesta terça, Datena entrou com ação na Justiça contra o autodenominado ex-coach. O tucano afirma no documento que o influenciador ofendeu sua honra e imagem pelas falas que antecederam a cadeirada no debate na TV Cultura.

A equipe jurídica de Datena, liderada pelo advogado Roberto Podval, pede que o Ministério Público Eleitoral seja notificado para denunciar Marçal por crimes contra a honra do apresentador.

No debate, o candidato do PRTB lembrou uma acusação de assédio sexual contra Datena (que foi arquivada em 2019) e chamou o comunicador de "Jack", uma gíria usada em presídios para identificar acusados de estupro. "É lamentável que um candidato à prefeitura da cidade de São Paulo se utilize desse tipo de artifício para tentar se beneficiar na disputa eleitoral", escrevem os advogados.