É obrigatório usar o título de eleitor? Veja que documentos levar no dia da votação

São Paulo

O quarto vídeo da série Folha Explica - Eleições 2024 tira dúvidas sobre quais documentos são necessários para levar no dia do pleito municipal, que acontece em 6 de outubro (1º turno).

Para exercer o direito ao voto, é necessário apresentar um documento oficial com foto. Pode ser: carteira de identidade, carteira de trabalho, certificado de reservista ou carteira nacional de habilitação.

O título de eleitor em papel não serve para identificação, mas facilita no momento de encontrar a seção e a zona eleitoral.

O e-Título, aplicativo do título, só é validado se nele aparecer a fotografia do eleitor, o que acontece se a pessoa tiver cadastro biométrico na Justiça Eleitoral.

É necessário estar com o título de eleitor regularizado, independentemente do documento apresentado no momento da votação.

Nas eleições de 2024, a população escolherá representantes para os cargos de vereador e prefeito, que comandarão 5.569 municípios pelos próximos quatro anos.

Apresentados pela repórter Victória Cócolo, os vídeos da série Folha Explica - Eleições 2024 serão publicados semanalmente no canal da Folha no YouTube e em todas as redes sociais do jornal.