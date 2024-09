Em Sabatina Folha/UOL, Datena exagera ao comparar quanto custa aluno em São Paulo com outras cidades

São Paulo

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) foi o nono candidato à Prefeitura de São Paulo sabatinado pela Folha em parceria com o UOL. Os outros foram: Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB), Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Altino Prazeres (PSTU), Ricardo Senese (UP), João Pimenta (PCO) e Marina Helena (Novo).

O tucano chorou no final da sabatina, em 13 de setembro, depois de relembrar sua trajetória no jornalismo e na política. Mas, antes do momento mais emotivo, Datena derrapou em algumas afirmações.

Na área ambiental, ele errou ao dizer que 54% da área verde de São Paulo fica em Parelheiros. Datena pode ter se confundido com o dado de que 54% da cidade é coberta de verde, o equivalente a 828,2 km². Parelheiros concentra 41,1% do total, o que corresponde a 340,4 km², como afirmou a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente à Folha.

Ao falar sobre meio ambiente, ele errou ao dizer que a cidade tem 380 ônibus elétricos. A SPTrans, estatal responsável pelo transporte público municipal, afirmou à reportagem que 406 veículos são movidos a energia elétrica, "dos quais 205 funcionam a bateria e 201 são trólebus".

José Luiz Datena (PSDB) participa de sabatina Folha/UOL com candidatos sobre temas de São Paulo - Reprodução/TV Folha no YouTube

Também falando em números, ele exagerou para mais e para menos ao dizer que São Paulo gasta R$ 22 mil por aluno da rede municipal de ensino e os gastos do Ceará, que é um estado, e do Rio de Janeiro seriam, respectivamente, de R$ 5.000 e R$ 8.000. Segundo o Panorama São Paulo, da ONG Todos pela Educação, a capital paulista investe cerca de R$ 20,5 mil por aluno; Fortaleza, capital cearense, e Rio, por sua vez, gastam R$ 11 mil e R$ 10,2 mil.

Por outro lado, o candidato acertou ao afirmar que aumentou o número de mortes no trânsito na cidade. Como a Folha mostrou, de janeiro a abril deste ano, 316 pessoas morreram em acidentes nas ruas da capital, maior número desde 2015. Os dados são do Infosiga, sistema de monitoramento da letalidade no trânsito do governo estadual.

VERDADEIRO OU FALSO

