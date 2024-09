Folha lançará CasaFolha na quinta com cursos exclusivos

São Paulo

A Folha lançará nesta quinta-feira, 26/9, a CasaFolha, uma plataforma de streaming com cursos exclusivos conduzidos por personalidades de destaque em diversas áreas.

As aulas têm o formato de "masterclasses", em que profissionais consagrados dividem seus conhecimentos, compartilham experiências práticas e contam quais caminhos trilharam para alcançar o sucesso.

Plataforma de streaming da Folha terá lançamento dia 26/9, com dez cursos de personalidades de destaque em diversas áreas - Divulgação

A plataforma será lançada com dez cursos completos de grandes personalidades, e novos conteúdos serão incluídos todos os meses. A proposta sempre será a de explorar questões essenciais do desenvolvimento pessoal e profissional.

Nesta fase de pré-lançamento, já é possível receber em primeira mão os capítulos iniciais dos cursos da Monja Coen, do ex-ministro Pedro Malan (Fazenda) e da conselheira executiva Rachel Maia.

Para isso, basta se cadastrar de forma gratuita em casafolhasp.com.br/cadastro até o dia 25/9, quarta-feira, às 19h. No mesmo dia, às 20h, o acesso exclusivo para os vídeos será enviado por email para todos os inscritos.

Os cursos estão divididos em dois blocos. Na "Jornada Dinheiro e Carreira", especialistas tratam de temas como liderança, sustentabilidade, inovação, gestão de carreira, empreendedorismo e análise econômica.

Na "Jornada Transformação Pessoal e Bem-Estar", os assuntos abordados envolvem qualidade do sono, meditação, criação dos filhos, envelhecimento ativo, cuidados com a alimentação e exercícios físicos, entre outros.

A plataforma estará disponível tanto na web, para desktop ou celular, quanto pelos aplicativos para IOS e Android.

No aplicativo, será possível fazer download dos cursos para assisti-los mesmo sem sinal da internet. Também estarão disponíveis outras funcionalidades, como incluir o vídeo em uma lista de preferência ou continuar assistindo de onde parou.

CASAFOLHA SERÁ LANÇADA COM 10 CURSOS COMPLETOS

Veja a lista:

Alexandre Kalache, gerontólogo, foi diretor do Departamento de Envelhecimento e Saúde da OMS (Organização Mundial da Saúde) por mais de dez anos

=> Curso: Envelhecimento ativo

Ana Karina Bortoni, especialistas em liderança, gestão e empreendedorismo, foi a primeira mulher CEO de banco de capital aberto no Brasil, quando liderou a transformação do BMG

=> Curso: Inovar para evoluir

Bruno Gualano, fundador do Centro de Medicina do Estilo de Vida, é um dos cientistas mais influentes do mundo na área de nutrição e exercícios físicos

=> Curso: Fitness: o que funciona para uma mudança verdadeira

Candido Bracher, executivo do setor financeiro por 40 anos, foi presidente do Itaú Unibanco

=> Curso: O novo papel do líder e a sustentabilidade

Edu Lyra, empreendedor social, é fundador e presidente da ONG Gerando Falcões

=> Curso: Os caminhos do empreendedor

Monica Andersen, diretora do Instituto do Sono e integrante da Sociedade Brasileira do Sono, é uma das cientistas mais influentes do mundo em sua área de pesquisa

=> Curso: A ciência do sono

Monja Coen, missionária oficial da tradição zen-budista Soto Shu, é fundadora da comunidade Zendo Brasil

=> Curso: O poder da meditação

Pedro Malan, economista, foi ministro da Fazenda (governo FHC) e presidente do Banco Central (1993-1994)

=> Curso: Uma nova visão sobre a economia

Rachel Maia, empresária e conselheira executiva, foi a primeira mulher negra CEO de grande empresa no Brasil, tendo presidido a Lacoste e as joalherias Tiffany e Pandora

=> Curso: Como alavancar sua carreira

Vera Iaconelli, psicanalista e diretora do Instituto Gerar, é autora dos livros escreveu os livros "Criar Filhos no Século XXI" e "Manifesto antimaternalista"

=> Curso: Criar filhos no século 21