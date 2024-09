Folha promove debates ao vivo com candidatos a vereador em São Paulo

São Paulo

A Folha promove nesta semana três debates com candidatos a vereador na cidade de São Paulo. No total, nove postulantes ao cargo discutirão ao vivo temas como educação, saúde, urbanismo, segurança e transporte nesta terça (24), quarta (25) e quinta-feira (26), sempre das 15h às 16h.

Cada roda de conversa terá três participantes, com a mediação da jornalista Júlia Barbon, repórter de Política. A ideia é apresentar nomes majoritariamente novos —8 dos 9 não são postulantes à reeleição—, seguindo a diversidade de partidos, espectro ideológico, gênero e cor.

Folha promove debate de candidatos a vereador em São Paulo. De cima para baixo, da esq. para a dir.: Adriana Vasconcellos (MDB), Lucas Pavanato (PL), Marina Bragante (Rede), Alessandro Azzoni (Repub.), Cynthia Michels (PSD), Débora Lima (PSOL), Douglas Garcia (União Brasil), Janaína Lima (PP) e Raimundo Bonfim (PT) - facebook

Nesta terça, participam a professora Adriana Vasconcellos (MDB), o influenciador digital Lucas Pavanato (PL) e a psicóloga Marina Bragante (Rede), ex-chefe de gabinete da deputada estadual Marina Helou.

Na quarta, será a vez do advogado e especialista em direito ambiental Alessandro Azzoni (Republicanos), da economista e empresária Cynthia Michels (PSD) e da líder sem teto Débora Lima (PSOL), presidente da legenda no estado.

Já na quinta, os confirmados são o ex-deputado estadual bolsonarista Douglas Garcia (União Brasil), a vereadora e advogada Janaína Lima (PP) e Raimundo Bonfim (PT), coordenador da Central de Movimentos Populares (CMP) e da Frente Brasil Popular (FBP).

Transmitido direto da Redação, no centro da capital paulista, o programa vai ao ar ao vivo no site da Folha e no canal no YouTube, onde depois a íntegra do debate seguirá disponível.

As conversas fazem parte de uma série de iniciativas do jornal para ampliar o conhecimento do eleitor sobre a disputa para a Câmara paulistana. Outras reportagens sobre o assunto podem ser encontradas na página Legislativo Municipal e, na última quarta (19), foi lançado o Match Eleitoral 2024.

A ferramenta desenvolvida pela Folha e pelo Datafolha abarca pela primeira vez os candidatos a vereador em São Paulo e funciona como um aplicativo de relacionamentos, "dando match" entre o leitor e os concorrentes ao cargo de acordo com suas respostas a um questionário de 15 perguntas.

Com 55 cadeiras, a Câmara Municipal paulistana é a maior do país. Estão inscritos na Justiça Eleitoral 1.016 candidatos, quase metade dos 2.002 registrados em 2020, quando passou a valer o fim das coligações partidárias e cada legenda teve que cadastrar seus postulantes separadamente.

Neste ano, a expectativa é que haja um encolhimento ainda maior dos partidos nanicos e uma redução da fragmentação dos Legislativos municipais brasileiros. É um resultado da reforma eleitoral levada a cabo nos últimos anos, que fez candidatos migrarem de siglas menores para maiores em busca de tempo de propaganda e verbas.

Além dos debates com candidatos a vereador, a Folha e o UOL promoverão um debate entre os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo na próxima segunda (30), às 10h —caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro.

Um ciclo de sabatinas iniciado em 10 de junho também tem entrevistado candidatos às prefeituras de 18 cidades.

Debates com candidatos a vereador em São Paulo:

24.set, 15h às 16h

Adriana Vasconcellos (MDB), Lucas Pavanato (PL) e Marina Bragante (Rede)



Adriana Vasconcellos (MDB), Lucas Pavanato (PL) e Marina Bragante (Rede) 25.set, 15h às 16h

Alessandro Azzoni (Republicanos), Cynthia Michels (PSD) e Débora Lima (PSOL)



Alessandro Azzoni (Republicanos), Cynthia Michels (PSD) e Débora Lima (PSOL) 26.set, 15h às 16h

Douglas Garcia (União), Janaína Lima (PP) e Raimundo Bonfim (PT)

Onde assistir

folha.com.br e youtube.com/@folha