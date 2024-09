Legista aponta lesão corporal leve e descarta fratura em Marçal após cadeirada

São Paulo

O legista que realizou o exame de corpo de delito de Pablo Marçal (PRTB) na última segunda-feira (16) concluiu que o candidato sofreu lesão leve e sem indícios de fratura após levar uma cadeirada de José Luiz Datena (PSDB) durante debate um dia antes na TV Cultura.

A constatação médica será anexada ao laudo elaborado pelo Instituto Médico Legal (IML) para dar continuidade ao inquérito instaurado no 78º Distrito Policial (Jardins). A defesa de Marçal registrou boletim de ocorrência por lesão corporal e injúria contra o apresentador.

Candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal deixa o IML (Instituto Médico Legal) após exame de corpo de delito - Zanone Fraissat - 16.set.24/Folhapress

Após a agressão, o candidato seguiu de ambulância para o hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, onde fez exames e passou a madrugada de segunda-feira. Ao ter alta no dia seguinte, boletim médico informou que Marçal teve "traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas".

Em foto tirada ainda durante a internação, Marçal apareceu deitado em um leito com uma pulseira verde. O acessório indica que o estado de saúde dele foi considerado de baixo risco e sem urgência de atendimento, segundo o protocolo de Manchester. O critério é universal e usado para indicar a classificação de risco em atendimentos de urgência.

Em vídeo compartilhado por apoiadores de Marçal direto do hospital, o médico lhe prescreve anti-inflamatório e diz haver uma "linhazinha de fratura" no sexto arco costal, osso da costela, do influenciador. "Foi só um esbarrão, né, Datena", disse Marçal logo após a alta. "Estou com o sexto arco costal com uma leve fissura", continuou.

Segundo a campanha, a cadeirada causou dores na região torácica, dificuldade para respirar e lesão nos dedos atingidos pela cadeirada. Marçal saiu de ambulância do auditório onde o debate foi realizado.

Em um primeiro momento, Marçal deixou o prédio e entrou em seu carro particular para seguir ao hospital. Ao avistar a ambulância contratada pelo evento estacionada em frente ao local, ele mudou de ideia.

Vídeos divulgados por assessores em tempo real mostraram Marçal deitado na maca da ambulância, com feições e dor e pedindo máscara de oxigênio porque não conseguia respirar.

Um dos seus seguranças cumpriu o percurso de cerca de 6 km entre o local do debate e o hospital debruçado na janela da ambulância e gesticulando para os carros saírem da frente.

Marçal teve o braço esquerdo engessado e chegou a cancelar duas agendas de campanha nesta quarta-feira (18) devido a "dores na região da fratura", segundo sua assessoria de imprensa.

Ao sair do hospital, o candidato cumpriu agenda de campanha e caminhou pela região da Santa Efigênia em meio a apoiadores, e voltou a repetir provocações contra Datena, a quem chamou de "velho tarado",

Em um protesto contra o candidato, algumas pessoas levantaram bancos e cadeiras enquanto ele passava. Um deles, o motoboy Rodrigo Rodrigues, foi alvo do vereador Rubinho Nunes (União Brasil), que tentou tirar o objeto da mão do manifestante.

O vereador disse que o homem tentou agredir Marçal e que, por isso, teve que agir fisicamente para segurá-lo e derrubá-lo.